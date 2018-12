Escucha las noticias de las 12:00 (28/12/2018)

es medio día son las once en Canarias

Media hora va a comparecer Pedro Sánchez después del último Consejo de Ministros de este año balance de dos mil dieciocho de los seis meses que lleva en el Gobierno además de lo que pueda contestar hoy sobre todo sobre Cataluña sobre los Presupuestos Generales sobre el futuro político abierto en Andalucía este consejo lleva también previsto un paquete amplio de medidas sobre todo en materia económica en la principal de todas la subida de las pensiones Rafa Bernardo su vida qué será de un uno coma seis por ciento en general pero de un tres por ciento para las mínimas igual que en dos mil dieciocho pero además el Gobierno aprobará el nuevo sistema de revalorización de las pensiones ya para los años siguientes que ligará la evolución de estas prestaciones a la marcha del IPC anual para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo va también el acuerdo que trabajo alcanzó esta semana con los autónomos un conjunto de medidas que aumenta la protección social de este colectivo y una serie de iniciativas orientadas a la lucha contra la precariedad y el fraude como nuevas sanciones para las empresas que conviertan a trabajadores en falsos autónomos para ahorrarse costes con un aumento en el recargo que tienen que pagar los empresarios que hacen contratos de muy corta duración la temas de Asuntos Económicos el Consejo aprobará otras medidas entre las que destaca la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual contra los menores para evitar que estos crímenes queden impunes porque pasa demasiado tiempo hasta que la víctima denuncia por la duración por el número de preguntas esta rueda de prensa posterior a este Consejo de Ministros es un tanto especial vamos ya a Moncloa sabemos ya cuál va a ser el formato José María Patiño

no Pedro Sánchez ha optado por el método clásico podríamos decir de comparecer solo ante los medios pero en la habitual sala de conferencias de prensa en Moncloa y no como alguna vez lo hizo Mariano Rajoy en algunos de los salones del Palacio el presidente del Gobierno hará balance de lo hecho por su Ejecutivo con especial acento como ya hizo hace nueve días en el Senado en las medidas sociales y la propia actividad del Ejecutivo pese a la situación de minoría en la que se encuentra en el Parlamento pondrá el acento en su próximo objetivo que son los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán en Consejo de Ministros a finales de enero con la necesidad de conseguir el respaldo de los nacionalistas vascos y los soberanistas catalanes Cataluña junto con Andalucía van a ser otros temas estrella de esta comparecencia con preguntas tras la exposición inicial

Juan José como nos dice Patiño surgirá la rueda de prensa de hoy pregunta sobre ese futuro de Andalucía ese pacto de la derecha en su conjunto para la conformación de la Mesa del Parlamento de esa comunidad hoy les estamos dando algunos detalles más por ejemplo que Vox no tiene intención de plegarse sin más a un acuerdo de investidura caerá presidente Juan Manuel Moreno sino que quiere influir quiere que PP y Ciudadanos acaten algunas de sus propuestas seguimos en Moncloa Nieves Goicoechea

sí Vox no quiere asumir aunque sea con cambios el acuerdo de las noventa medidas alcanzado entre el PP y Ciudadanos la formación de Santiago Abascal quiere llegar a su propio acuerdo con el Partido Popular sobre medidas de su programa también se abre a negociar durante toda la legislatura con el resto de fuerzas políticas de la Cámara andaluza como ya hacen algunos ayuntamientos no queremos un acuerdo es la Tura porque nos obligaría a asumir decisiones que no compartimos aseguran fuentes del de este partido esta estrategia puede significar dos cosas una forma de rebajar presión a ciudadanos que lucha por desmarcarse de Vox o bien un gesto del Partido Popular hacia la formación ultraderechista para dejarle su cuota de protagonismo de cara a la sesión de investidura