Ceniceros y Gamarra ya son los candidatos oficiales a la comunidad y al ayuntamiento.

ya era conocido ya es oficial José Ignacio Ceniceros y Cuca Gamarra serán los candidatos del Partido Popular para presidir el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño has estado allí Diego Sacristán

la alcaldesa también señala que la campaña electoral que viene será distinta pero Gamarra dice que son unas elecciones en las que no hay que dejarse llevar por las copias

Voz 0424

03:11

ese es el partido que ha transformado a fondo esta ciudad es el partido que lo ha hecho potente el ha hecho potente que le ha hecho crecer es el partido que la transformado que le ha hecho ser valiente que le ha hecho ser ambiciosa Aquilea Bush le le ha hecho ser astuta siempre audaz para buscar siempre lo mejor empezamos nuevamente esa etapa la etapa de un inicio de una campaña electoral que será dura porque es cierto que en estos momentos las cosas son distintas gobernar en minoría no es nada fácil pero sin embargo a esta tierra el hemos dado solvencia lo hemos dado estabilidad no hace falta copias estas una campaña distinta porque nos vamos a enfrentar no sabemos cuántas candidaturas cada día sale uno y esto parece setas