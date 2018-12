Las noticias de Galicia, 16:03 (28/12/2018)

Voz 0055

00:38

el acusado fue hasta casa de su ex novia en la calle Martínez Garrido de Vigo y le clavó el cuchillo varias veces lo hizo al grito de Si no eres para mí no eres para nadie después dejó a la víctima a treinta metros de un centro de salud ella salvo la vida llegando arrastrándose hasta el hospital la Audiencia de Pontevedra le impuso catorce años y once meses de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa ahora el Tribunal Supremo rechaza mover ni una sola coma de su condena el acusado pedía que se aplicase la atenuante de desestimiento alegando que se arrepintió y facilitó que pudiera sobrevivir los jueces explican que si la víctima no murió fue por su propio esfuerzo descomunal extremo dicen textualmente para llegar hasta los médicos mientras se tapaba la herida