el Isaías qué tal buenas tardes muy buenas tardes yo y además tendremos la última UVI del año no hoy la última

si el año como se ha pasado este año me parece mentira este es el último programa la última ventana que abrimos y la verdad es que

para lunes todavía vamos a abrir un poquito de lo que pasa es que tú ya perdón pero entonces yo no lo has dado vacaciones es verdad que el lunes es día que XXXI Elía el día treinta se un programa y últimamente Matías Vallés qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto Matías oye es con toda la dirección del día de Mallorca que qué tal qué tal

Voz 1501

00:33

oye no no como tiene Isaías es que es un año que empieza con Rajoy con la placidez de Rajoy en el ecuador Nos encontramos que la moción de censura de Sánchez desemboca en Vox porque yo no sé que hará Bosch pero todo el mundo sobre todo todos los cuñados hablan de Vox