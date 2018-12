Las noticias de Castilla y León, 16:03 (28/12/2018)

hoy se ha conocido más datos después de que esta semana les contaremos con perro peligroso había atacado una niña pequeña en Soria hoy se ha conocido que el perro no era de un desconocido sino del novio de la madre informa Isabel González

Voz 2

00:53

el perro no está registrado ni tiene ningún tipo de documentación por lo que hay una responsabilidad civil está aislado la perrera municipal y no se descarta el sacrificio la niña fue intervenida ayer quirúrgicamente con una reconstrucción maxilofacial y las lesiones no son tan graves como parecían en un principio