el Gobierno regional ya ha trasladado a los primeros Mena a una residencia colindante con el Instituto San Fernando de las tablas lo ha hecho a pesar de que la justicia no ha resuelto aún el contencioso presentado por algunos de los padres Éstos consideran que no existe un informe técnico sobre las condiciones de habitabilidad de la residencia y creen que el Gobierno de Garrido ha prevaricado por trasladar a los menores sin que se haya pronunciado la justicia hoy en SER Madrid Norte algunos padres han explicado los motivos de su oposición

como no sabemos ni quién avenir qué perfil tienen de qué preparación e quién sólo los monitores que campaña como le van a acompañar en qué condiciones van a estar porque todos al tipo de información que creo que sería básica haber informado a los padres desde la Comunidad en ningún momento se no se ha informado lo que queremos es pues que el centro cumpla e ir pueda desarrollar actividad lo mejor posible

Voz 4

01:18

