Las noticias de Cantabria, 17:02 (28/12/2018)

Voz 1514

00:06

magistrado de Mercedes con postizo titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Santander ha llamado a declarar en calidad de investigados a tres exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud Se trata de los ex gerentes de Atención Primaria del Servicio Cántabro de de salud a Alejandro Rojo el ex gerente del Servicio Cántabro Julián Pérez también al ex director de Gestión Económica Francisco Javier González así como a un asesor externo Álvaro Sáenz de Viteri que han sido denunciados por la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud lo van a hacer esa declaración el próximo veintinueve de enero la Fiscalía ha visto indicios de criminalidad en cuatro de los hechos inicialmente denunciados por el Partido Popular e Izquierda Unida en los que según el Ministerio Público se habrían cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa de fraude y malversación de caudales públicos un caso que ha salpicado a la consejera de Sanidad Luisa real que como ya saben ha dicho en reiteradas ocasiones que no piensa dimitir