Las noticias de Asturias, 17:02 (28/12/2018)

Voz 3

01:00

las aportaciones privadas andaluz para atrás porque esto no funciona citó set viene papá Ayuntamiento otra vez más a poner dinero todos los gijoneses para que otra creación fantasmagórica de Partido Socialista siga teniendo vida decimos que no es seguir dándole vida a un muerto viviente como fundación Laboral Centro de Arte por el por parte del Ayuntamiento de Gijón por parte del Partido Popular de Gijón desde luego no va a ser