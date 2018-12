Las noticias de Cantabria, 18:02 (28/12/2018)

un dato positivo Cantabria va a cerrar el año dos mil dieciocho como el de mayor compromiso de la ciudadanía o con el reciclaje de envases de plástico latas y bricks ya que se va a batir el récord tras un incremento del once por ciento de los depositados en el contenedor amarillo y otro de casi el once por ciento en el azul así se desprende de los datos del balance aportados este viernes por la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente Eva Díaz Tezanos

dice lo venimos contando la alcaldesa de Camargo ha asegurado hoy en la Cadena Ser que la situación en relación a la falta de agentes de Policía Local es delicada y que no quiere apresurarse a sacar conclusiones antes de que concluya la investigación abierta por el Ayuntamiento tal y como les venimos contando veinte de los XXXII agentes que componen el cuerpo en Camargo Se cogieron la baja por indisposición durante los días de Nochebuena Navidad

Voz 3

01:15

los policías no pueden hacer Huelva ni nada que que se pueda para es que para ser un abuela porque eso está había considerado como una falta muy grave incluso estaba castigado penalizado con hasta tres años sin empleo y sueldo por lo tanto yo por responsabilidad yo no quiero ni pensar en esa en esa acción puede ser que sea gasística o puede que sea no pero también por responsabilidad de creo que debo de hacer una investigación a ver qué es lo que está pasando osea ha pasado algo