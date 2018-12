Las noticias de Galicia, 18:02 (28/12/2018)

Voz 1271

afines al ex secretario general del PSE llega a Pachi Vázquez amenazan con presentar candidaturas municipales alternativas en veintitrés ayuntamientos de la provincia de Ourense incluida la ciudad Se trata de un grupo de militantes críticos con la actual dirección provincial aglutinados en el espacio común socialista en un comunicado aseguran que sopesan adoptar esta medida debido a la purga y marginación que dicen lleva a cabo la dirección provincial este anuncio se produce días después de que Pachi Vázquez anunciara su marcha del PSOE uno de los integrantes del Pazo como socialista es Francisco Fraga que fue relevado de su puesto como portavoz del partido en la Diputación la dirección gallega por el momento no se ha pronunciado En Marea contó no ha inmerso en su profunda crisis interna este fin de semana se constituirá el Consello das Mareas el que ha salido de las primarias y lo hará sin los críticos hay graves acusaciones entre los diferentes sectores y las sospechas sobre pucherazo serán investigadas en un juzgado de Ourense Izquierda Unida que junto con Podemos ha amagado con la ruptura insiste en que adoptarán medidas legales por el cese de compañeros del comité electoral la Coordinadora Nacional de vaso ya se ratifican sus críticas a la dirección de En Marea el proceso dice ha sido ilegítimo y una