Las noticias de Castilla y León, 18:02 (28/12/2018)

en dos horas y media las ocho y media de la plataforma Soria ya convocó una gran manifestación para denunciar el olvido de las instituciones de la provincia soriana eligen el día de los Santos Inocentes para pedir que paren ya estas inocentadas de tan mal gusto información con Loli Escribano New

la inocentada más es el lema de esta manifestación con la que se quiere evidenciar que hay al menos treinta compromisos incumplidos por los distintos gobiernos entre ellos autovías mejores conexiones ferroviarias polígonos industriales Internet en toda la provincia a un palacio de congresos desde la plataforma Soria ya han pedido a los participantes que se cuelguen el monigote típico de las inocentadas pero eso sí en el pecho no en la espalda

no queremos en las Palma queremos en la diferencia de llevarlo a la espalda a llevarlo delante que es lo que queremos es el ser consciente de que de que nos están tomando el pelo cuando te ponen médico por detrás pues quedes ignora no lo ignoran pero nosotros lo queremos llevar delante para decir a los políticos que somos conscientes de que nos están tomando el pelo

mañana protesta en la provincia de Palencia contra la eliminación de las guardias médicas informa Juan Francisco Rojo se acaba el año y la supresión de guardias médicas en la Montaña Palentina por falta de facultativos sigue sin solucionarse a pesar de que la Junta de Castilla y León anunció medidas en julio desde entonces la situación no solo no ha mejorado sino que incluso ha empeorado desde la plataforma gestada en la localidad palentina de Barruelo de Santullán recuerdan que hay médicos que llegan a atender hasta casi cien pacientes en un ahora insiste en que esa situación es totalmente insostenible Cristian Delgado

Ellos verán lo que hacen la gente está muy concienciada esto no es de colores políticos no se trata de gente del Partido Popular Partido Socialista de Podemos de Izquierda Unida en ciudadanos sobre lo que sea todos estamos a una en que queremos que no se vuelve