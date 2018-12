Escucha las noticias de las 22:00 (28/12/2018)

Voz 0194

00:17

no era una inocentada esta mañana nos hemos despertado con la noticia de la condena a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella siete ex altos cargos de su equipo a pagar más de veintitrés millones de euros por haber vendido vivienda pública a fondos buitre más allá de haberlos vendido por un precio muy inferior al del mercado esa venta supuso una tragedia para muchas familias que vivían en esos pisos y que de golpe se enteraron de que sus caseros serán unos fondos buitre que les subían el precio del alquiler llegaban al desahucio sino pagaban este programa hora25 estuvo en enero de dos mil quince en Carabanchel en Madrid donde hay una de estas promociones que cambiaron de manos estuvimos en casas de vecinos que tenían las maletas hechas porque iban a ser desahuciados en cuestión de horas esa venta promovida por Ana Botella supuso que muchas familias se quedaran en la calle los que siguen sus casas siguen teniendo los fondos buitre de caseros pero al menos hoy han tenido la sensación de que se empieza a hacer algo de justicia aunque lo que han pasado y siguen pasando no tienen reparación posible lo que condena hoy el Tribunal de Cuentas ha sido una práctica habitual de los gobiernos del PP traspasarlo público a manos privadas así lo han hecho en otros muchos sectores hoy llega la condena pero ya hace mucho tiempo que habíamos dejado de escandalizar Nos con estas prácticas tanto tiempo como llevan los vecinos luchando es otro saqueo del Partido Popular Ángels Barceló ese sientan en la mesa de análisis para la tertulia Berna González Harbour el Santander Berna buenas noches hola buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches y Carmen del Riego buenas noches muy buenas noches seguida vamos con la rueda de prensa de Pedro Sánchez y todo lo que ha dado de sí pero antes me voy a ir un momentito Algeciras Rubén García buenas noches