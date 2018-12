Entrevista a Pancho Varona en Hoy por Hoy Úbeda

Voz 1 00:00 la frivolidad hoy por hoy Pablo Montes a vender libros sobre razones desconocida que cedió queda queda abrazados sobre el juego

Voz 2 00:33 les estamos contando desde anoche Pancho Barona va a estar el diecisiete de enero aquí en Úbeda le concretamente en la iglesia de San Lorenzo

Voz 3 00:43 puedo saludar a esta hora al mismísimo Pancho Barona Pancho que tal cómo estás muy buenas tardes

Voz 2 00:51 con bienvenido a a hoy por hoy se que estás viajando hacia un lugar que que a mí me encanta que me que me apasiona no voy a decir yo no voy

Voz 3 00:59 dónde está Pancho Barona pero va va hacia un lugar

Voz 2 01:03 que que es idílico para mí el diecisiete vas a cambiar de rumbo de destino te vas a venir a aquí a una tierra que yo creo que tú ya conoces bien no

Voz 4 01:13 muchas de mucho estamos en un sitio mañana luego ya me voy para allá hacia arremeter era prohibir por supuesto gracias a a Joaquín no ya todos los que me he hablado de ese lugar esas calles sí de esos campos de todo es su sitio muy querido que tengo muchos amigos

Voz 2 01:33 es verdad que que él tiene muy interiorizado Ubeda y lo que significa para él que en algún momento en algunos años en Úbeda así ese dijo que Joaquín renegaba un poquito de su tierra pero que luego Joaquín vino aquí recogió su medalla de hijo predilecto

Voz 3 01:48 lo nuestro claramente lo preso

Voz 2 01:51 de que había tenido siempre lo que rechazaba quizá una Úbeda que formaba parte también de de una Historia de España que ha habido en otros muchísimos pueblos pero lo que quería y lo lo interiorizada que la tenía y eso también lo cuenta no Juancho

Voz 4 02:03 por supuesto se obtiene según nos vamos haciendo mayores cavado desde luego vas claro deshonor de dónde venimos

Voz 2 02:08 el origen de su abuelo

Voz 4 02:11 digo entonces pues supuesto de Joaquín era muy gracioso porque aquí con digamos tocará Úbeda hace veinte años a veinticinco años de que si se les llevamos el camerino de gente de amigos de familiares y determinaba Arturo sea claro es que tiene que era un era el imaginado de de tíos de primos sobrinos amigos pues un poco nervioso pero eso de la todo el amor por el amor por la zona llevado por la región el amor por por V Day es es infinito entonces le es una todo está muy divertido me reía mucho

Voz 2 02:42 eso que les pasa Joaquín es muy normal no ha pasado a todos el día de Nochebuena y Nochevieja en familias que no

Voz 3 02:48 a ver qué hace

Voz 2 02:53 si es que no en tienes ahí oye Pancho da a mí me dicen mucho en este programa durante estas fechas tienes que contar muchas cosas de Navidad digo bueno no sé yo voy a llamar a Pancho Barona yo no sé si tú eres muy como tú eres muy de Navidad

Voz 3 03:08 usted estas fechas o que tú para descansar

Voz 4 03:11 bueno yo no yo no yo intento no descansar nunca siempre que en fin de semana ya del me gusta cantar de tratando como si como si cerebros bueno la noche vieja por supuesto los Reyes me gusta las navegando Munster por la calle por Madrid por las calles de esto no me agobia me voy a casa pero sí que me gusta el ambiente navideño y que se no lo que pasa es que tampoco soy muy muy muy hooligans pero en no me gusta pero pero está mil pero admite que esas cenas de Nochebuena de veinticinco personas un poco

Voz 2 03:44 sí yo tengo otra noche buena

Voz 4 03:46 a lo mejor con ocho personas pues las que te parece un número perfecto nacerá de Nochevieja todavía más tranquila me gusta ese tipo de escenas decenas de pasarse una semana seguirá comiendo sin parar

Voz 3 03:58 en dándote del empacho

Voz 4 04:03 venga pues batalla

Voz 3 04:06 vale vale fenomenal he metido no que necesitaba el programa de Navidad gracias con el te viene a la iglesia de San Lerín lo que tú también les conoces y que además

Voz 2 04:19 tiene en en ahí en la pared de fondo entre las mil obras de arte que se están haciendo con con la restauración de de esta iglesia ya lo sabes a cargo de la Fundación muerta de de San Antonio tiene el escudo del Atleti yo creo que

Voz 3 04:32 por tanto yo creo que eso te llaman la atención no

Voz 4 04:35 en julio el señor señora Gordillo de moría de risa me pareció precioso no es una iglesia única en el mundo yo creo no entonces me parece un lugar espectacular fantástico ya lo he visitado tres o cuatro veces ya hemos tocado allí incluso no son esa ilusión que me hace volver así de repente venderla a contar cosas que la gente lo sabe porque es que los conciertos es hablar casi tanto como como Qatar sí que es además yo siempre digo cuanto más hable menos gente mejor para todos

Voz 3 05:08 sí sí que es hoy sí es que soy yo lo tengo dicho soy unas poetas que músicos vosotros somos somos más constantes que cantó con piso donde antes no eso me gusta eso cantante

Voz 2 05:19 esta ruta cincuenta y dos esto entraba dentro de tu gira también pasas por Hospitalet por campo decidir por mucho

Voz 3 05:27 a ver qué relación tiene Murcia

Voz 2 05:29 la Úbeda como es que entra ese destino hay en qué momento decides tú o te llaman y dices vale venga pues Úbeda dentro de de esa gira

Voz 4 05:38 en algunos nos llama nosotros decidimos nosotros y es vez depende depende sabes entonces metieron rutas cincuenta y dos decidido visitar las cincuenta provincias españolas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por eso se llama cincuenta

Voz 2 05:50 eso te iba a preguntar por el nombre creía que que tenía algo que ver con la ruta cincuenta y seis de Estados Unidos

Voz 4 05:56 se llama así porque es que lo que se cuenta prudencias ir al dos comunidades autónomas de las dos ciudades autónomas por eso ya hemos empezado en Cádiz hicimos Valencia vamos hacer L'Hospitalet en Barcelona va pues hacer Jaén vamos a hacer si algo pues hacer Murcia hay poquito a poco vamos ser intentan producir están todos los los todos los todas las provincias tocando todas las provincias ese ese es nuestro nuestro deseo no tenemos prisa para conseguirlo no va a ser en un año pueden por lo tanto al final me cuatro años haciéndolo lo que quiero hacer

Voz 2 06:26 sí quiero Ceuta como sea

Voz 4 06:29 quiero era quiero ir a sabes que te digo

Voz 3 06:31 a poco poquito a poco claro no todo no todos los Madrid Barcelona por supuesto

Voz 4 06:36 también hay que ir a todos los sitios de España a los que a la gente a lo mejor les puede costar más poderse yo menos plazas que me sacaron sitios pequeñitos para contar las canciones cantadas las hacemos olvido la gente cosas íntimo así de humildes imaginado

Voz 2 06:50 llegar llegara a muchísima más gente es verdad que que eso te lo va a agradecer muchísima gente que no

Voz 3 06:55 es el azar como muchos hacemos una semana pero esto no lo puede hacer todo el mundo lo hace todo el mundo lo que pasa es que si no puedo vosotros ya ya ya oye usted a verme

Voz 2 07:08 en este pues nada aquel diecisiete de enero aquí en Úbeda en la iglesia de San Lorenzo y que nosotros saber si sería tienes un rating inocente

Voz 4 07:17 si tomamos algo celebramos el año nuevo vida nueva