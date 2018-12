Escucha las noticias de las 12:00 (29/12/2018)

Voz 1153

01:35

preparándose por si finalmente se diera un Brexit duro el Gobierno de May ha confirmado que ha invertido más de cien millones de euros adicionales en contratos con empresas de ferrys para aumentar las conexiones con la Europa continental Carlos Sevilla sí son contratos con tres empresas una británica una danesa y otra francesa que tienen como objetivo aliviar la presión que podría sufrir el puerto inglés de Dover Say una salida no social de la Unión Europea el próximo veintinueve de marzo de estas compañías ofrecerán un diez por ciento más de tráfico en el spa en el Paso de Calais el Gobierno de Theresa May toma esta decisión para compensar las posibles retenciones de bienes y productos CRIT críticos que causarían los controles fronterizos en caso de que no haya acuerdo para el Brexit el Ministerio de Transportes justifica que la contratación se haya hecho sin concurso público porque dice se trata de una situación de extrema urgencia provocada por acontecimientos impredecibles en el último Consejo de Ministros antes de Navidad el Gobierno británico acordó dar prioridad a los preparativos ante una salida negociada de la Unión Europea aún así el Ejecutivo de Made tiene previsto someter a votación parlamentaria en la tercera semana de enero el pacto que alcanzó con Bruselas el mes pasado llena este repaso de mediodía actualizamos también el tráfico último sábado del año contra sigo para la Nochevieja en el que se empiezan a registrar las primeras retenciones sobre todo en las salidas de Madrid Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga adelante