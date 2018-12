Escucha las noticias de las 13:00 (29/12/2018)

Voz 3

01:12

queremos gobiernos serios y constitucionalistas ha dicho el líder de Ciudadanos Albert Rivera una categoría en la que no incluyen y a Bosnia Podemos por su parte el presidente de Vox Santiago Abascal le ha respondido a través de un mensaje en Twitter asegurando que su partido aspira liderar gobiernos patrióticos literal que defienda la unidad de España y la libertad de los españoles Rivera ha hecho balance también el acuerdo con el PP en Andalucía del que ha destacado que es claramente naranja ya ha dicho que no se puede extrapolar automáticamente a otras comunidades no cree que este pacto pueda pasar factura su formación pero está convencido convencido de que el mapa político cambiará radicalmente tras las elecciones de mayo