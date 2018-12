Terminar el año corriendo y de forma solidaria

Voz 1 00:00 espacio patrocinado por el Gobierno de La Rioja comunicación para todos

Voz 3 00:23 siendo sin duda la más clásica y la que cuenta con mayor número de participantes es la carrera a la San Silvestre cada año son más los municipios riojanos que se han subido a este carro es el caso de Lardero celebra el treinta y uno de diciembre su décimo segunda San Silvestre pero no es una simple carrera tiene su lado solidario porque la recaudación de la prueba se va destinada a la Asociación Riojana de Ayuda a la Drogadicción además en esta edición se va a homenajear a la Asociación Ciclista La Cigüeña de Lardero ya la Escuela de Fútbol de Logroño al REF y como dice el alcalde Juan Antonio Elguea se plantea más como una fiesta que la carrera eh

Voz 6 01:00 se planteó desde un principio con una carrera no competitiva una carrera eh que fue una fiesta que fuera una fiesta deportiva familiar no competitiva sobre todo en este día tan bonito como es el último día del año en ese sentido ni aquí la gente no hacer marcas ni a competir por el tiempo nipón los premios nueve premios simplemente hay una recaudación simbólica que es de las inscripciones de los que participan y que se destine a integramente a la Asociación beneficiaria de cada año que en este caso este año es ARAD la carrera tiene por costumbre el homenajear a Viena a personas asociaciones deportivas pues relevantes por su trayectoria en este caso se va a homenajear al Club Ciclista la Cigüeña de Lardero por su trabajo como asociación oí por supuesto el apoyo que presta siempre también a esta prueba y luego también como entidad deportiva al EDF Logroño femenino que como todos sabemos está disputando un es en estos momentos la división nacional en en división nacional de fútbol femenino que es un orgullo para todos bueno pues de alguna forma tanto ACLU ciclista la cigüeña como al EDF Logroño femenino se les va a reconocer y homenajear en los en los prolegómenos de la carrera

Voz 7 02:13 los fondos recaudados se destinarán a Herat para que pueda seguir desarrollando su trabajo y mostrando que el deporte ayuda a las personas con problemas de drogodependencias a romper con su rutina con sus hábitos ya engancharse a una vida saludable algo que agradece el presidente de la asociación José Luis Rabadán es que las carreras no sean competitivas

Voz 5 02:33 sí ese es el deporte que a mí me gusta yo pues sostengo que confesar o lo sabéis llevo treinta años trabajando en el tema de las adicciones y mis pacientes me dicen que soy el único médico que conocen qué receta más deporte que pastillas el hecho de hacer deporte la liberación de endorfinas que supone la hibridación de dopamina que no sale encontrarnos ven con nosotros mismos no la puede superar absolutamente nada sin España hubiera más tiempo en la sanidad pública au se incidirá más en eso no seríamos el país de Europa qué más y hace pidas antidepresivos tomamos cosa que yo me pregunto cuáles pueden ser las causas y no me explico por qué España un país con muchas horas de sol con un clima bastante agradable con una forma de socializar pues entretenida para todos pero sin embargo yo entendería más en un país nórdico pero en España somos el país de Europa que más Benzo Benzo hace Pina antidepresivos el utilizamos es algo pues que estamos haciendo no las preguntas ir buscando la la respuesta saber cuál es la solución pero por eso yo vuelvo a insistir que que mi recomendación con respecto a hacer hacer deporte cada uno a su nivel de no hace falta no hace falta correr maratones pero o hacer eh cada uno lo que pueda es fundamental para el desarrollo humano y social correr

Voz 7 03:55 sí de La Rioja Media a la alta en la pequeña localidad de Rodez no se celebra el día treinta una carrera cuyos fondos se van a destinar a los niños con cáncer una idea que surgió de un grupo de amigos entre los que se encontraba la alcaldesa Noemí Manzanos dice que ha sido posible con ilusión y también con buena gente

Voz 8 04:13 final es algo que que mueve porque los y las enfermedades infantiles mueven en redes no los alrededores en lo que es toda la comarca pues la gente está muy sensibilizada no se nos ocurre vale más que en el Ayuntamiento en el entorno no de de los amigos de de esta alcaldesa no porque hemos tenido la mala suerte de que el hijo de una amiga ha sufrido cáncer infantil hace tres años entonces ante la impotencia de de nuestra cuadrilla de que no podíamos hacer nada por por ayudarles pues surgió el a como está de moda el hacer carreras el running la cada vez más gente que hace este deporte pues pues vamos a intentar hacer una carrera para recaudar fondos para ayudar a esas dos asociaciones que son faro ya expansiva que tanto estaban ayudando a a nuestros amigos esperar pues este este debate que que la vida les haya puesto remedio entonces de ahí sale de la idea Illes el Ayuntamiento de Rodez no como no puede ser de otra manera con esta alcaldesa a la cabeza a la cola o a los pies donde donde la pongan pues tomo la iniciativa junto con otra de nuestras amigas que se llama Susana Alegre al ahí empezamos a a trabajar para que esto sea un éxito camino de la tele

Voz 7 05:24 el edición de amarse con previsión de superarlas expectativas de otros años así que el treinta de diciembre en Rodez no no queda nadie sin correr no son muchos así que como dice la alcaldesa estarán bien acompañados de vecinos de los pueblos de alrededor e incluso de otras comunidades

Voz 8 05:41 pues Rodez No somos doscientos cincuenta habitantes aunque en verano nos acercamos a a los mil doscientos cincuenta habitantes que participan todos en la organización en la recepción en la carrera del resto hasta a los cerca de más de mil quinientos inscritos que se creemos que que solemos tener de media pues vienen de toda la comarca viene de toda La Rioja vienen de País Vasco vienen de la zona de de Burgos es una causa que que mueve tenemos inscripciones además al inscribir pues puedes ponerte donde eres el año pasado por cierto Kaká no una chica de Calahorra el el la la la la facción femenina viene gente ya te digo yo creo que de comarca de Rioja Alta no hay un pueblo que falle empieza la carrera a las diez de la mañana con la infantil se kilómetro que es alrededor del pueblo que es más o menos llano y en la que pues queremos que se note la ilusión que al menos pensabas contar por Balmain con por lo menos trescientas criaturas con sus padres y adornando nuestro pueblo con las camisetas de esta edición que son preciosas por cierto luego a las diez y media aproximadamente pues hacemos la carrera saquemos de valientes que cinco kilómetros pueden parecer poco pero no son poco vale sale en llano y empiezan a subir por la parte trasera del Cerro de las bodegas sabes ayer de Rodez no una cueste cita que parece menos de lo que es Bali pero tiene una inclinación bastante bastante pronunciada dar un rodeo a todo a a toda la zona de viñedos que está por detrás de las bodegas de Rodez no y luego bajas corre eh por por ese ese barrio haciéndose zigzag antes de volver a a subirá al pueblo es un recorrido muy bonito el paisaje si el día está despejado es inigualable y las piernas al final pesan pero la causa lo lo bueno

Voz 7 07:26 pero la carrera por excelencia que cierra dos mil dieciocho va a tener lugar en Logroño la popular San Silvestre cada vez más numerosa como dice el concejal de Deportes es la mejor manera de despedir el año Javier Merino

Voz 9 07:38 hace años yo estoy hablando en el dos mil diez está carrera participaban alrededor de dos mil dos mil trescientas personas según los datos que tenemos en Logroño Deporte el año pasado aún con la lluvia y el frío corrían siete mil doscientas personas eso se hace idea de cómo ha crecido esta carrera de cómo a través de diferentes modalidades hemos conseguido que muchísimos logroñeses antes de comer las uvas acepten el reto de correr como dice hoy nuestro lema el treinta y uno de diciembre también es un buen día para salir a correr y es lo que queremos que la gente salga a correr el treinta y uno de diciembre en la San Silvestre de Logroño porque siempre es un buen día para salir a correr pero setenta y uno de diciembre más es una fiesta del deporte una fiesta que lo hemos conseguido levantar entre todos es la última prueba de nuestro circuito de carreras por lo tanto también puntuable para eh los premios y para eh la gala que haremos en el mes de enero febrero y por lo tanto es una prueba también con