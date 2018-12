Hora 14 (29/12/18)

Voz 2 00:00 la catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 1315 00:16 muy buenas tardes de sábado último de este dos mil dieciocho como están nosotros sin duda aquí para acercarles la actualidad local y regional y en este día antes de ponernos el traje más navideño con temas muy de estas fechas les contamos que el cierre del año nos deja obras que avanzan otras eh que se vuelven a ver paralizadas un nuevo recurso paraliza las obras del Instituto Sagasta consejero Alberto Galiana que tal como está buenas tardes

Voz 3 00:45 buenas tardes encantado de poder saludar a su

Voz 4 00:47 habrá que no es una buena manera de cerrar el año no

Voz 3 00:50 bueno yo creo que a pesar de que es no cabe duda de que es un contratiempo que creo también que hay que verlo con con cierta perspectiva de de normalidad al final cuando se trata de de grandes actuaciones como es la remodelación del del Instituto Sagasta pues no cabe duda de que las empresas que son todos sillas pues pues grandes empresas a acometer una gran obra pues buscan todos los resquicios legales para para poder hacerse con la con la licitación y y bueno pues nosotros desde la perspectiva del cumplimiento estricto de la legalidad Si ya viendo ya supera un primer recurso que sin admitió pues hace aproximadamente mes y medio por parte del Tribunal Administrativo Central de Madrid pues a cometemos pues con la sensación de que bueno pues entendemos que que se pronunciara pronto ya que no creo que tarden más de más de dos meses ojalá se antes hay y por supuesto con las ganas de continuar con la tramitación tan pronto ese pronóstico

Voz 4 01:49 es el segundo lo hizo el consejero recurso especial en materia administrativa interpuesto por la UTE Construcciones e Mariano López Navarro y FCC Construcción esta empresa que fue excluida de la contratación por baja temeraria presentarse primer recurso el pasado doce de noviembre que fue admitido por el Tribunal Administrativo Central este pasado veintiséis de diciembre ha vuelto a presentar otro recurso que paralizó automáticamente a la licitación que estaba en marcha esa esperanza no es la que tiene ahora el Gobierno de La Rioja supongo consejero no para que ese prosiga de manera urgente y prioritaria con la tramitación no tan pronto el Tribunal

Voz 3 02:21 a nosotros nosotros queremos avanzar tan pronto como sea posible esa es nuestra intención de hecho es lo que se ha venido cometiendo durante todos estos meses si viene Correa que llevamos prácticamente una niña de de trámite sino porque es una obra grandísima con con muchos informes intermedios más luego los plazos legales que hay que cumplir ir por desgracia por la existencia de recursos administrativos pero también con la esperanza y la conciencia de que esto va adelante yo creo que lo que hay que transmitir es que vamos a seguir velando porque porque es ahora salga adelante yo creo que es cuestión de poco tiempo ya desde luego pues se con la tranquilidad de que las cosas están haciendo bien con escrupuloso respeto a la legalidad y bueno pues yo creo que también hay mirarlo con como decía al principio pues con una perspectiva de que en las grandes obras tipos de de avatares son relativamente normales sin perjuicio de que nos exponemos para que para que la consecución sea lo más rápida posible y que bueno pues si el resultado la selección de la empresa sea la propósito de nosotros en base al informe que a los informes técnicos pues lógicamente no estábamos que inicialmente de dispuestos a acoger una baja temeraria por eso sí las que no se justificó suficientemente por eso se se denegó su aceptación y ahora pues estaremos a lo que diga el Tribunal para que allí de no no lo que lo que hay mucho nuestros teclados

Voz 4 03:38 pues sí la verdad es que sí porque es una de las obras más importantes en estos momentos aquí en la capital riojana que desarrolla el Gobierno de La Rioja y consejero mientras la buena noticia no pues viene también de esa licitación de las obras de ampliación del CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana de de agua que cuentan con un importante presupuesto de más de cinco millones de euros

Voz 3 03:59 así es se hemos conseguido en esta última fase del año tramitar es la otra gran licitación que es la ampliación del colegio de Villamediana que tiene dos finalidades fundamentales y en aumentar el número de aulas de Infantil y Primaria para que todos los niños que viven en que me pues tengan garantizada una plaza en su localidad eso para proporcionar holguras que indudablemente pues buena permitir ese objetivo y además se van a añadir también suelen añadir espacios para primero y segundo de la ESO de manera que se puede estar marcage opción a los niños pues podrán quedarse hasta los catorce años hasta segundo de la ESO su localidad aunque estará adscrita como ahora también el comercio pues seguirá estando adscrita al instituto Comercio de Logroño pero desde luego pues en los próximos meses avanzaremos está en esta licitación para que a mediados de año aproximadamente a mediados del año diecinueve pues esas obras puedan comenzar y que sea una realidad lo antes posible

Voz 4 04:56 en un plazo de ejecución de veinte meses en las empresas interesadas en participar en esta licitación pueden ya presentar sus ofertas no con un plazo hasta el veinticinco de enero

Voz 3 05:07 eso es ahora durante este mes de enero y finales de diciembre y comienza a la presentación de ofertas y luego pues obliga a todo un proceso de parada esta técnica confiemos también que sea lo suficientemente ágil para que a mediados como decía que el próximo año pues eso esas obras comiencen y sea una realidad que desde luego no y queremos quedaban para dar será Echegoyen ella

Voz 4 05:28 consejero de Educación gracias por atender nuestra llamada en un día como éste muy buenas tardes ya terminar bien el año

Voz 3 05:35 cumpla serie feliz año nuevo también para vosotros y para los oyentes

Voz 1315 05:43 y han portado un asunto más institucional en este cierre del año el Gobierno de La Rioja y el Instituto de la Vivienda de La Rioja el IRVI han renovado su colaboración sobre las ayudas al alquiler dirigidas a las familias afectadas por la pérdida de su domicilio y que precisan de un apoyo económico para pagar la renta de su nueva vivienda de esta forma IRVI continuará en dos mil diecinueve con la gestión de esta ayuda vinculada al programa de arrendamientos especiales el acuerdo contempla un presupuesto de sesenta mil euros para atender los casos que puedan surgir no obstante a esta partida se podría ampliar en el caso que fuera necesario ya además eh nos quedamos con la información de servicio en estos momentos se circula con normalidad por los viales riojanos no hay problemas en las carreteras aunque recuerdan que estamos en un fin de semana muy complicado con la segunda fase de tráfico abierta de estas fechas navideñas y comprobamos además Si el tiempo va a acompañar Agencia Estatal de Meteorología buenas tardes horas qué nos cuentas

Voz 5 06:36 buenas tardes después ante los cielos encapotados que hemos tenido durante esta mañana lentamente se van rompiendo de hecho esta tarde quedarán intervalos nubosos hoy las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan de forma ligera nos quedamos con nueve de máxime en Haro diez en Logroño y en Arnedo doce en Alfaro o también en Calahorra el viento por su parte soplo del norte y noroeste mañana domingo se prevé una jornada de estable y anticiclónico con sol y con cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes bajas que se pueden formar junto algunas brumas y nieblas matinales las temperaturas mínimas no va a variar en la sierra mientras que bajarán en el valle máximas que subirán tendremos heladas débiles de madrugada y mínimas que esta madrugada semana quedar entorno los cero grados los dos positivos en máximas que mañana ascenderán hasta los catorce en Alfaro también en Arnedo trece en Calahorra doce en Logroño When cenaron terminamos el con el viento que mañana domingo soplará flojo con predominio de la componente norte

Voz 1315 07:31 gracias en estos momentos aquí en el centro de Logroño tenemos doce grados y los cielos están despejados continúan aquí en la sintonía de la Cadena SER en tiempo de Hora catorce en primer lugar nos vamos a ir hoy hasta La Rioja Baja a las tres de la tarde se inaugura el nuevo campo de fútbol artificial de Aldeanueva de Ebro y en Calahorra el Partido Socialista ha denunciado el mal estado del camino del acceso a la Degollada el pico de la Aguado nos lo cuenta todo en detalle desde Radio Calahorra Miguel Ángel Santos

Voz 6 08:01 denuncian el estado lamentable en el que se encuentra el camino de acceso a la Degollada ayer pico de la

Voz 5 08:07 agudos tratar bicho El PSOE de uno de los

Voz 6 08:09 caminos rurales más utilizados en estas fechas por quienes quieren disfrutar en vacaciones del medio ambiente en Calahorra Elisa Garrido portavoz del PSOE

Voz 7 08:17 es el Partido Socialista pedimos que se repare el camino de la Degollada que también lleva a lo que era el antiguo vertedero oí nos conduce al pico de la Udo es un camino rural pero que en una parte importante está asfaltado que presenta grandes socavones muy pronunciados que dificultaban transitoria además nos preocupa especialmente porque es un camino muy utilizado para al acceso a a la recién considerada área protegida de La Degollada también que en estos días de Navidad muchos ciudadanos de Calahorra utilizan pues para acercarse a ver el belén de la uno que coloca todos los años sorprende montañas habitualmente es muy utilizado por personas que se acercan a la zona de de los de los agudos a hacer deporte pero y hacer turismo llevamos en cualquier caso lo usemos para lo que usemos el camino requiere una reparación urgente porque hay tramos en los que está prácticamente intransitable

Voz 6 09:10 por otro lado hoy se inaugura en Aldeanueva de

Voz 8 09:13 pero el nuevo campo de fútbol de césped

Voz 6 09:15 artificial tiene un presupuesto total de trescientos cuarenta mil ochocientos noventa y siete euros de los que el Gobierno de La Rioja ha financiado dos cientos mil a través de convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro obra ha consistido en la sustitución de la hierba natural del actual campo de fútbol del complejo polideportivo municipal de Aldeanueva por césped artificial de última generación que permita economizar gastos en su mantenimiento maximizar sus usos al margen de las condiciones atmosféricas de tal forma que no se tengan que suspender entrenamientos ni partidos de la escuela de fútbol o de los juegos deportivos que se celebran en esta instalación

Voz 1315 11:18 bueno cuando pasan ya dieciséis minutos de las dos de la tarde vamos a quedarnos también con temas navideños en seguirá hablamos las carreras las famosas San Silvestres las tradicionales San Silvestres en esta comunidad que cierran también este dos mil dieciocho y en concreto también les contamos que el Belén Monumental de la plaza del Ayuntamiento de Logroño va a cobrar vida durante esta noche entre las diez y cuarto de la noche y las once y cuarto lo que supone un paso más según el concejal de Festejos en la evolución de lo que es convertido en el principal emblema de la ciudad en Navidad en más de cuarenta niños llegados de la catequesis la alegría de la parroquia Virgen de Valvanera van a recrear escenas como la Anunciación a los pastores el nacimiento en el portal y la actividad de la bandera si pastorcillos en el entorno del puente así como numerosos e también otros números en el entorno del castillo de Herodes y además también continúan las representaciones en el Belén Viviente de Alcanadre concretamente van a poderlas disfrutar tanto hoy como mañana y también el uno y el cuatro de enero Ángel Royo es el presidente de la asociación que hace posible este evento

Voz 13 12:20 pues a ver es un espectáculo que él Lucy de sonido e pues es repaso de las antiguas escritura así se centrará en la vida de la Virgen y San José con el nacimiento de Jesús la llegada de los Reyes Magos y la verdad es que qué impresión a la gente que llega nueva pues se sorprende de que pues que es bastante amplio la representación IS bonita e intensa sí porque era utilizamos un paraje natural que la ladera del monte a las inmediaciones de Alcanadre y utilizamos pues elementos naturales pues el paraíso utilizamos en al rato no poquito pero claro tenemos unos árboles allí unos pinos entonces lo era como más natural de naturalismo al lo que es la representación que hacemos lo que tenemos las cuevas en hace unos años con las lluvias pero las hemos restaurado algunas una mantenemos de de entonces una un acuerdo de nacimiento es la la original

Voz 1315 13:17 en cada actuación colaborar en torno a unas sesenta personas pero la implicación y el interés de los vecinos en participar es tan alto que en total son más de ciento cuarenta las personas que dan vida a este Belén durante estas fiestas

Voz 13 13:28 has realmente hacemos cinco días ir cada día actuamos unas sesenta personas pero como no oye con sesenta personas lo cubrimos la gente que quiere que queremos donde queremos actuar con unas personas otros otros días los niños Jesús cada día son un niño diferente

Voz 14 13:44 entonces sancionado en total estamos casi ciento cuarenta sin

Voz 13 13:46 cincuenta personas actuando pues mira el más pequeño es niño Jesús este año no sé si son ocho meses más pequeñito el la persona mayor setenta y a alguno no sé exactamente cuánto problemas setenta

Voz 1315 13:59 además Ángel Royo explica que el Belén requieren mucho trabajo tanto para adecuar el terreno natural donde se lleva a cabo así como para mejorar los trajes y vestidos que utilizan los actores

Voz 13 14:08 sí pues mira desde desde hace un mes y medio estamos ya lo bastante más metidos en lo que es el pero como paraje natural pues tenemos que arreglar todo lo que durante el año a las no hierbas han crecido pues arreglar algo que se ha caído hemos que es mejorar todo lo que va de un tiempo iba de mano de obra pues tenemos que tira la gente pudo que podemos subir luego a parte pues tenemos que preparar trajes arreglar todo lo que es el atrezo hubo nueve en mejorar la parte de de ropa de iluminación y sonido también hay que ir mejorando cada año porque se fundó en pocos kilómetros en algún caen los cañones pues aquí no siempre tenemos que ir mejorando todos los sistemas la mejora continua

Voz 1315 14:49 bueno Belén viviente de Alcanadre que pueden ver esta representación tanto hoy como mañana y también el día uno y cuatro de enero además les recordamos como les decíamos al principio que también el belén del Ayuntamiento de Logroño de la plaza del Ayuntamiento de Logroño va a cobrar vida durante esta noche entre las diez y cuarto de la noche y las once y cuarto

Voz 16 15:28 y como les decíamos nos vamos

Voz 1315 15:30 quedar ya también con esas famosas carreras y San Silvestres que cierran el año Concha Bezares cuando quieras

Voz 19 15:48 como si tuviéramos ganas de que acabe el año muchas localidades esta comunidad terminan dos mil dieciocho ocurriendo sin duda la más clásica en la que cuenta con mayor número de participantes es la carrera a la San Silvestre cada año son más los municipios riojanos que se han subido a este carro es el caso de Lardero celebra el treinta y uno de diciembre su décimo segunda San Silvestre pero no es una simple carrera tiene su lado solidario porque la recaudación de la prueba se va destinada a la Asociación Riojana de Ayuda a la Drogadicción además en esta edición se va a homenajear a la Asociación Ciclista La Cigüeña de Lardero y a la Escuela de Fútbol de logros

Voz 20 16:22 yo al REF y como dice el alcalde Juan Antonio Elguea se plantea más como una fiesta que la carrera pues se planteó desde un principio con una carrera no competitiva una carrera que fue una fiesta que fuera una fiesta deportiva familiar no competitiva sobre todo en este yo tan bonito como es el último día del año y en ese sentido ni aquí la gente no hacer marcas ni a competir por el tiempo nipón los premios nueve premios simplemente hay una recaudación simbólica que es de las inscripciones de los que participan y que se destine a integramente a la Asociación beneficiaria de cada año que en este caso este año es ARAD la carrera tiene por costumbre el homenajear a llena personas asociaciones deportivas pues relevantes por su trayectoria en este caso se va a homenajear al Club Ciclista la Cigüeña de Lardero por su trabajo como asociación y por supuesto el apoyo que presta siempre también a esta prueba y luego también como entidad deportiva al EDF Logroño femenino que como todos sabemos está disputando en estos momentos la división nacional en división nacional de fútbol femenino que es un orgullo para todos bueno pues de alguna forma tanto ACLU ciclista la cigüeña como al EDF Logroño femenino se les va a reconocer y homenajear en los en los prolegómenos de la carrera

Voz 21 17:43 los fondos recaudados se destinarán hará para que pueda seguir desarrollando su trabajo y mostrando que el deporte ayuda a las personas con problemas de drogodependencias a romper con su rutina con sus hábitos ya engancharse a una vida saludable algo que agradece el presidente de la asociación José Luis Rabadán es que las carreras no sean competitivas

Voz 22 18:03 ese es el deporte que a mí me gusta yo pues sostengo que confesar o lo sabéis llevo treinta años trabajando en el tema de las adicciones y mis pacientes me dicen que soy al único médico que conocen qué receta más deporte que pastillas el hecho de hacer deporte la liberación de endorfinas que supone la dirección de dopamina que no de encontrarnos bien con nosotros mismos no la puedes superar absolutamente nada Issing España hubiera más tiempo en la sanidad pública o os e incidirá más en eso no seríamos el país de Europa qué más Benson hace pidas antidepresivos tomamos cosa que yo me pregunto cuáles pueden ser las causas y no me explico por qué España un país con muchas horas de sol con un clima bastante agradable con una forma de socializar pues entretenida para todos pero sin embargo yo entendería más en un país nórdico en España somos el país de Europa que más me hizo Benzo hace casi antidepresivos utilizamos es algo pues que estamos haciendo no las preguntas ir buscando las las respuestas saber cuál es la solución pero por eso yo vuelvo a insistir que que mi recomendación con respecto a hacer hacer deporte cada uno a su nivel de no hace falta no hace falta correr maratones pero va a hacer a cada uno lo que pueda es fundamental para el desarrollo humano y social correr

Voz 21 19:25 sí de La Rioja Media a la alta en la pequeña localidad de Rodez no se celebra el día treinta una carrera cuyos fondos se van a destinar a los niños con cáncer una idea que surgió de un grupo de amigos entre los que se encontraba la alcaldesa Noemí Manzanos dice que ha sido posible con ilusión y también con buena gente

Voz 14 19:43 final es algo que que mueve eh porque los y las enfermedades infantiles mueven en redes no los alrededores en lo que es toda la comarca pues la gente está muy sensibilizada no se nos ocurre vale más que en el Ayuntamiento en el entorno de de los amigos de de esta alcaldesa no porque hemos tenido la mala suerte de que el hijo de una a mí ha sufrido Katerin temía hace tres años entonces ante la impotencia de nuestra cuadrilla de que no podíamos hacer nada por por ayudarles pues surgió el cómo está de moda el hacer carreras el running a cada vez más gente que hace este deporte pues dijimos vamos a intentar hacer una carrera para recaudar fondos para ayudar a esas dos asociaciones que son faro ya expansiva que tanto estaban ayudando a a nuestros amigos en esperar pues este este debate que que la vida les haya puesto remedio entonces de ahí sale de la idea y el Ayuntamiento de Rodez no como no puede ser de otra manera con está alcaldesa a la cabeza a la cola o a los pies donde donde la pongan pues tomo la iniciativa junto con otra de nuestras amigas que se llama Susana Alegre al ahí empezamos a a trabajar para que esto sea un éxito camino de la tele

Voz 21 20:54 en la edición del amarse con previsión de superarlas expectativas de otros años así que el treinta de diciembre en Rodez no no queda nadie sin correr no son muchos así que como dice la alcaldesa estarán bien acompañados de vecinos de los pueblos de alrededor e incluso de otras comunidades

Voz 14 21:11 pues Rodez No somos doscientos cincuenta habitantes aunque en verano nos acercamos a a los mil doscientos cincuenta habitantes que participan todos en la organización en la recepción en la carrera del resto hasta los cerca de más de mil quinientos inscritos que se creemos que que solemos tener de media pues vienen de toda la comarca viene de toda La Rioja vienen de País Vasco vienen de la zona de de Burgos es una causa que que mueve tenemos inscripciones además al inscribir pues puedes de dónde eres el año pasado por cierto Kaká no una chica de Calahorra lo que el el la la la la facción femenina viene gente ya te digo yo creo que de comarca de Rioja Alta no hay un pueblo que que falle empieza la carrera a las diez de la mañana con la carrera infantil ese kilómetro que es alrededor del pueblo que es más o menos llano en la que pues queremos que se note la ilusión que al menos pensados contar al menos con por lo menos trescientas criaturas con sus padres y adornando nuestro pueblo con las camisetas de esta edición que son preciosas por cierto y luego a las diez y media aproximadamente pues hacemos la carrera saquemos de valientes que cinco kilómetros pueden parecer poco pero no son poco vale sale en llano y empiezan a subir por la parte trasera del Cerro de las bodegas adecentando ayer de Rodez no una cueste cita que crece menos de lo que es pero tiene una inclinación bastante bastante pronunciada dar un rodeo a todo a a toda la zona de viñedos que está por detrás de las bodegas de Rodez no y luego bajas por eh por por ese ese barrio haciéndose zigzag antes de volver a a subirá al pueblo es un recorrido muy bonito el paisaje si el día está despejado es inigualable ir las piernas al final pesan pero la causa lo lo global

Voz 21 22:56 pero la carrera por excelencia que cierra dos mil dieciocho va a tener lugar en Logroño la popular San Silvestre cada vez más numerosa como dice el concejal de Deportes es la mejor manera de despedir el año Javier Merino

Voz 23 23:08 hace años yo estoy hablando en el dos mil diez esta carrera participaban alrededor de dos mil dos mil trescientas personas según los datos que tenemos en Logroño Deporte el año pasado aún con la lluvia y el frío corrían siete mil doscientas personas eso nos hace idea de cómo ha crecido esta carrera de cómo a través de diferentes modalidades hemos conseguido que muchísimos logroñeses antes de comer las uvas acepten el reto de correr como dice hoy nuestro lema el treinta y uno de diciembre también es un buen día para salir a correr y es lo que queremos que la gente salga a correr el treinta y uno de diciembre en la San Silvestre de Logroño porque siempre es un buen día para salir a correr pero setenta y uno de diciembre más es una fiesta del deporte una fiesta que la hemos conseguido levantar entre todos es la última prueba de nuestro circuito de carreras por lo tanto también puntuable para eh los premios y para eh la gala que haremos en el mes de enero febrero y por lo tanto es una prueba también con

Voz 20 24:17 diva vamos a despedir el año corriendo íbamos a recibir dos mil diecinueve con buen pie o mejor con dos