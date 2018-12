Escucha las noticias de las 16:00 (29/12/2018)

las cuatro las tres en Canarias el secretario general de Industria Raúl Blanco ha confirmado en la SER que el Gobierno no se hará cargo de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés en caso de que en las próximas dos semanas no se encuentra un inversor que impida su cierre aún así Blanco asegura que siguen trabajando con la empresa y los sindicatos para garantizar la viabilidad de las fábricas lo ha dicho en Hora catorce

Voz 1

00:23

la nacionalización de las plantas no se contempla como ha sucedido en otros casos hizo la normativa europea es muy estricta hay ay no tenemos margen posible el Gobierno sí que va a estar no duramente al lado de de los trabajadores al lado de la industria de mantener actividad industrial tanto en Avilés como en A Coruña