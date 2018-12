Escucha las noticias de las 22:00 (29/12/2018)

Voz 1322

01:00

no vamos a estar en tripartitos que no puedan gobernar ha dicho el líder de Ciudadanos Albert Rivera su prioridad es según han declarado formar acuerdos con partidos constitucionalistas un adjetivo que no les concede ni a Vox ni a Podemos Santiago Abascal presidente de Vox le ha contestado en un mensaje en Twitter diciendo que su formación aspira liderar gobiernos patrióticos que defienda la unidad de España y la libertad de los españoles Rivera en esta entrevista F ha defendido que el pacto en Andalucía es claramente naranja y que no cree que el acuerdo vaya pasarle factura en las elecciones de mayo