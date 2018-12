Escucha las noticias de las 23:00 (29/12/2018)

son las once las diez en Canarias

y frente a un PP orgulloso de el acuerdo con Ciudadanos y Vox dispuesto incluso según decía hoy en la Cope su secretario general a reeditar no en las elecciones

Voz 1827

01:31

en un PP orgulloso la incomodidad manifiesta de Ciudadanos Miguel Gutiérrez su portavoz ahora mismo lo que hay es un pacta en Andalucía con el Partido Popular dejaba fuera de la ecuación a Vox a quién necesita si quiere que vaya a cualquier sitio cualquier acuerdo que firmen PP y Ciudadanos hoy Rivera dice en una entrevista a la agencia Efe que superioridades gobernar con partidos constitucional constitucionalistas lo que a su juicio no incluya Vox el presidente de este partido ultra le ha respondido esta noche en Twitter Albert Rivera ya Kansas dice Santiago Abascal lo define como un petit Macron henchido de Cosmo patetismo mientras en Andalucía se tensan las relaciones entre los socios de un Gobierno que no han hecha que no ha echado ni siquiera andar en Cataluña