Escucha las noticias de las 23:00 (29/12/2018)

Voz 1827 00:00 son las once las diez en Canarias corrigió qué tal buenas noches el último fin de semana del año nos deja el primer acercamiento entre Partido Popular y Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía es el siguiente paso después del pacto cerrado estos días para la composición del Parlamento y Ciudadanos quiere tenerlo listo de aquí al doce de enero ellos quieren asumir la Consejería de Hacienda a la que gestiona el dinero de los andaluces desde el PP andaluz piden de momento calma

Voz 3 00:47 la nada que hablemos pues ya veremos cómo cómo se configura este nuevo Gobierno pero creo que sí el que la misma lealtad prudencia serenidad que hemos tenido a lo largo de la negociación en lo que es el programa de la constitución desde la mesa hay que más tenerla para con la construcción es la conformación del nuevo Gobierno

Voz 1827 01:10 y frente a un PP orgulloso de acuerdo con Ciudadanos y Vox dispuesto incluso según decía hoy en la Cope su secretario general ha reeditado en las elecciones de mayo

Voz 4 01:18 he venido para retirar Andueza en España de los balcones a España que con la bandera orgullosa e hice liderazgo que hemos pasado pe pues también incluye a todo aquel veinte grados esto

Voz 1827 01:31 entre un PP orgulloso la incomodidad manifiesta de Ciudadanos Miguel Gutiérrez su portavoz que ahora mismo lo que hay es un pacta en Andalucía con el Partido Popular dejaba fuera de las coacción a Vox a quién necesita si quiere que vaya a cualquier sitio cualquier acuerdo que firmen PP y Ciudadanos hoy Rivera dice en una entrevista a la agencia Efe que superioridades gobernar con partidos constitucional constitucionalistas lo que a su juicio no incluya Vox el presidente de este partido ultra le ha respondido esta noche en Twitter Albert Rivera ya Kansas dice Santiago Abascal lo define como un petit Macron henchido de Cosmo patetismo mientras en Andalucía se tensan las relaciones entre los socios de un Gobierno que no han hecha que no ha echado ni siquiera andar en Cataluña y eso significa dos

Voz 5 02:14 pero aún de Cataluña a of flaco

Voz 1827 02:17 abandonado el vicepresidente aragonés ha anunciado que Cataluña saldrá en dos mil diecinueve del FLA del Fondo de Liquidez Autonómica el dinero que el Estado presta a bajo interés a aquellas comunidades más asfixiadas Cataluña sale del FLA evita por tanto tener que enviarle sus cuentas cada mes al Ministerio de Hacienda pero al mismo tiempo mantiene su dependencia económica con el Gobierno de España porque le pide otros seis mil setecientos millones de euros todo esto el día que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la subida de las pensiones y de las cotizaciones de los autónomos y con los trabajadores de Alcoa en Coruña y Avilés sumidos en la incertidumbre a dos semanas de que termine el plazo para encontrar un inversor que de sus puestos de trabajo el secretario general de Industria Raúl Blanco los decía hoy en Hora catorce que el Gobierno no va a asumir el control de las plantas como piden los sindical

Voz 6 03:03 los la nacionalización de las plantas no se contempla como cedido en otros

Voz 7 03:07 esos hizo la normativa europea es muy estricta y hay no tenemos margen posible fuera de nuestro país

Voz 1827 03:15 Marruecos ha anunciado esta noche a la detención de un hombre con nacionalidad española por su supuesta relación con el asesinato de dos turistas la semana pasada allí Egipto asegura haber matado a cuarenta terroristas después del atentado ayer contra un autobús turístico en el que murieron cuatro personas y mientras Rusia y Turquía han abordado esta tarde el futuro de la guerra en Siria tras la retirada de EEUU desde Naciones Unidas

Voz 8 03:38 el cambio climático se está ejecutando más rápido tengo sus dos divisiones geopolíticas están profundizando haciendo que los conflictos sean más difíciles de su

Voz 1827 03:48 el secretario general mencionaba esta noche el cambio climático o las migraciones como algunos de los retos a los que el mundo tendrá que hacer frente en dos mil diecinueve aquí ya están acogidos en centros de atención los rescatados por el barco de Open Arms que llegaron ayer al puerto de Algeciras enseguida hablamos con el presidente de Médicos Sin Fronteras porque la ONG ha anotado como el discurso del odio hacia los refugiados escucha con cada vez más fuerza gracias a la altavoz de algunos gobiernos democráticos como el de Italia el sábado nos deja una palabra micro plástico

Voz 9 04:17 los micro plásticos son como las perritas pequeñas de los juguetes así que son muy pequeñas micro plástico que el pórtico pequeños

Voz 10 04:27 deshecho de verlos comerlo

Voz 9 04:31 a es suele tener a Curtis

Voz 1827 04:33 es justo lo que dice este último señor esos pequeños fragmentos de plástico que se han convertido en una de las principales amenazas para el medio ambiente para la salud de las personas micro plástico elegida palabra del año por la Fundéu nos deja el sábado también un adiós

Voz 8 04:58 esta noche hemos conocido

Voz 1827 04:59 la muerte de Norman Jim Bell el compositor entre otras muchas canciones de este Killen misa

Voz 8 05:07 mi

Voz 1827 05:32 en menos de una hora empieza Carrusel Héctor González buenas noches

Voz 7 05:36 qué tal buenas noches jornada de fútbol internacional en Inglaterra e Italia la Premier League en Liverpool es más líder después de golear cinco uno al Arsenal con tantos de Salama Hunter femenino los Red que llevan sin ser campeones desde hace casi treinta años ya les sacan diez puntos a un Manchester City que juega mañana en la seria la Juventus también va a disparada tiene nueve puntos de ventaja sobre el Nápoles después de ganarle dos uno a la Sampdoria con un doblete de Cristiano Ronaldo hoy en España para el fútbol pero no el baloncesto cinco partidos jugados hoy de Liga Endesa con triunfos de Unicaja Iberostar Tenerife Mora Banc Andorra Valencia Basket del Barça terminan los azulgranas el año líderes de la ACB

Voz 6 07:13 son las once y

Voz 1827 07:14 siete de las diecisiete en Canarias una vez sellado el acuerdo para la composición de la Mesa del Parlamento de Andalucía Partido Popular y Ciudadanos han tenido este sábado una primera toma de contacto para negociar lo siguiente la formación de un Gobierno que ponga fin a treinta y seis años de hegemonía socialista en aquella comunidad Ciudadanos pide una reducción del número de consejerías un total de diez que son tres menos que las que hay en esta legislatura y quedarse ellos la de Hacienda que es la que al final gestiona los recursos económicos esto es lo que pide ciudadanos pero que dice el PP Radio Sevilla María

Voz 1435 07:44 borroso rosó aunque ciudadanos y se ha apresurado a hacer públicas sus preferencias sobre el organigrama de Gobierno el Partido Popular prefiere esperar a que madure las conversaciones la secretaria general del PP andaluz Loles López ha pedido en la SER lealtad prudencia Isère

Voz 12 08:00 aquí una vez que hablemos pues ya veremos cómo cómo se configura ese nuevo Gobierno pero creo que el que la misma lealtad la misma prudencia y serenidad que hemos tenido a lo largo de la negociación en lo que es el programa que ha sido la constitución de la mesa hay que mantenerla para la constitución de la conformación

Voz 1435 08:21 del nuevo Gobierno Ciudadanos quiere tener definida la estructura del Gobierno entre el ocho y el doce de enero

Voz 1827 08:26 gracias Mari Cruz y mientras tanto ciudadanos presume por tocar poder territorial creo que ha habido algo histórico que es por primera vez eh

Voz 13 08:35 Nos va a presidir un parlamento el Parlamento andaluz creo que esto es algo histórico una presidencia desde un centro

Voz 1827 08:40 político cosa que no había sucedido en cuarenta

Voz 13 08:43 años en España pero tratan de ocultar que el centro

Voz 1827 08:45 político como dice su portavoz Miguel Gutiérrez ha conseguido la presidencia del Parlamento andaluz gracias a los votos a favor de la extrema derecha Albert Rivera trata de marcar distancias hoy con Vox en una entrevista que publica la agencia Efe superioridad dice Rivera es formar gobiernos con los partidos que él considera constitucionalistas deja fuera de este término a Podemos y a Vox esta misma noche ha respondido el presidente del partido ultra tu obsesión por compararnos con Podemos te retrata empiezan Twitter Santiago Abascal ya aburre es Albert Rivera te crees Bismarck pero ves un extranjero postres Petit Macron henchido de Cosmo paletilla lo llama entre medias está el Partido Popular que espera reeditar esta coalición de cara a las próximas citas electorales Teodoro García Egea esta mañana en la Cope

Voz 14 09:30 nosotros lo hemos venido para liderar el centro derecha en España obtenido para liderar a toda esa España de los halcones a España que pone la bandera orgullosa sus Straw motivación del Partido Popular de Nuevo Partido Popular para las próximas elecciones y para para los próximos retos que tenemos por delante y por tanto ese liderazgo que vamos a SPE pues también incluye a todo aquel que se ha intensificado con estos principios no Topalov

Voz 1827 09:55 desde Cataluña Ernest Maragall en el candidato de Esquerra Republicana a la alcaldía de Barcelona ha criticado hoy a Manuel Valls por poner en el mismo nivel al independentismo catalán con Vox ponerlos en el mismo saco dice es indigno e inaceptable esta tarde ha habido un concierto a las puertas de la cárcel De Generes en la que están algunos de los pero en los independentistas con el Mesías de Haendel de fondo poco antes la Generalitat anunciaba que Catalunya saldrá en dos mil diecinueve del Fondo de Liquidez Autonómica la línea de crédito a intereses muy bajos que el Estado concedió desde el año dos mil doce aquellas comunica puedes con más problemas financieros sale de este sistema que en la práctica el evita tener que mandar al Ministerio de Hacienda cada mes un informe sobre sus cuentas pero volverá a pedir al Estado seis mil setecientos millones de euros Radio Barcelona Pau rumbo

Voz 0047 10:48 la principal diferencia es que desaparece el informe mensual porqué este segundo fondo llamado de facilidad financiera es para las autonomías que sí que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria iré deuda pública aunque les pueda seguir interesando como es el caso pedir financiación al Estado antes que lanzarse a la selva del mercado libre de deuda este gesto pactado con el Estado significa el fin del control mensual Illes sirve al Visa presiden Pere Aragonés en declaraciones a la Agencia Catalana de noticias para afirmar que así empiezan a escapar de la voluntad re centralizadora del Estado

Voz 1827 11:21 este sostenibilidad financiera estamos avanzando hacia la sostenibilidad financiera como paso previo a financiarlos en los mercados esto nos da más libertad frente a un Estado que siempre ha usado esta cuestión para centralizar políticamente dice Pere Aragonés Catalunya por cierto es la comunidad que más ha cobrado del FLA sesenta y tres mil millones por los que ha pagado unos dos mil en intereses al Estado el mapa de la financiación autonómica o nos deja el anhelo de la Comunidad Valenciana de salir como Cataluña del FLA aunque fuentes de la Generalitat Valenciana les dicen a la SER que con el nivel de deuda actual es totalmente inviable y nos deja también la queja del Gobierno de Canarias que critica las inversiones del Estado en Cataluña a que aseguran de no dar el dinero que debe recibir en las islas hoy le ha respondido Gobierno central al canario al que acusa de generar un clima de crispación Radio Club Tenerife Héctor palmero

Voz 0760 12:12 la confrontación creciente entre el Gobierno canario y el central ha vuelto a vivir un capítulo más el Ejecutivo regional insiste en que Madrid pese a la reciente firma millonaria del nuevo convenio de carreteras le debe a las islas cuatrocientos ochenta millones de euros por convenios y transferencias una cantidad no real a la que sólo se alude para crear un clima de crispación totalmente injustificado es lo que aseguran desde la Delegación del Gobierno en las Islas cantidad inflada afirman porque la mayoría de esos fondos están transferidos o pendientes de transferir pero siempre garantizado una precisión que han querido remarcar

Voz 1827 12:46 este sábado hay más noticias pero antes yo hoy

Voz 1827 13:19 un sindicato policial denuncia escobilla al ex comisario Villarejo ante la Fiscalía Anticorrupción José Luis García Íñiguez buenas noches

Voz 1061 13:27 coches la Agrupación Reformista de policías con sede en Alicante ha aportado Anticorrupción las grabaciones en las que el excomisario alertaba al marido de Cospedal de que el ex presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll estaba siendo investigado en la operación Brugal el sindicato denuncia Villarejo por revelación de secretos

Voz 1827 13:42 los padres de Laura luego piden a los medios que dejen de hacer

Voz 1061 13:45 espectáculo en un comunicado demandan que se eviten polémicas especulaciones emisiones y comentarios públicos que sólo agravan dicen la angustia y el dolor que sienten por lo ocurrido dejen lo escriben entre exclamaciones doce días después de que fuera hallado el cuerpo de la joven profesora asesinada por Bernardo Montoya

Voz 1827 14:00 ha inaugurado en Almería un espacio de homenaje al niño Gabriel Cruz

Voz 1061 14:03 Ángel Cruz y Patricia Ramírez han agradecido el cariño que recibieron hace diez meses cuando el pequeño cuando su hijo fue asesinado por la entonces pareja de su padre en el espacio dedicado a Gabriel está en marcha hasta el próximo viernes una campaña benéfica para los niños la madre ha tomado la palabra después de descubrir una placa dedicada a Gabriel la buena gente

Voz 3 14:21 agradeceros que bienvenido con una sonrisa

Voz 17 14:23 porque creo que que era la manera de intentar devolver a los datos vosotros del cariño que nos

Voz 8 14:29 que no has visto a los niños que son los que hay que que proteger y que también lo dieron todo por nosotros ella no sé qué más de tiros estoy a chufla

Voz 1827 14:40 la policía busca en Canarias a un hombre condenado por matar a su mujer y que no volvió a la cárcel durante un permiso penitencia

Voz 1061 14:46 Mario se trata de Francisco Mejías González que fue condenado en dos mil cinco Se han establecido además medidas de protección para dos mujeres sobre las que Mejías tiene hoy todavía órdenes de alejamiento

Voz 1827 14:56 condenados a once años de cárcel dos agentes de la Policía Nacional por un montaje que obligó a una mujer inocente a pasar más de cuarenta días en la cara

Voz 1061 15:03 el acusaron en falso a la mujer de traficar con drogas y de apuntar les con una pistola y lo hicieron pagados por el ex novio de la víctima porque todo era mentira el esconden ahora por un delito de cohecho y otro de detención ilegal el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía van a tener que hacerse cargo de la indemnización de sesenta mil euros

Voz 1827 15:20 centenares de personas han vuelto a manifestarse esta tarde en Barcelona por la muerte de un perro disparado por un guardia urbano