Escucha las noticias de las 03:00 (30/12/2018)

este es un programa muy yo creo que muy preocupante no si los hubieran dicho hace cinco años seis que que no habría veinte mil muertos aunque en Estados Unidos tendrían creo que los quince mil niños separados de sus padres nos parecía pues los percibía absorbente imposible menos y esto ha pasado ya pasado y está pasando la velocidad rapidísima no

el motivo de Theresa May ante la posibilidad de que Reino Unido no consiga un acuerdo comercial con la Unión Europea

Voz 1620

01:41

sobre la votación de ese catorce de enero del acuerdo del Brexit en el Parlamento británico ha hablado el secretario de Estado de Comercio del país Liam Foz ha asegurado que si el Parlamento rechaza el acuerdo del Brexit negociado con la Unión Europea habrá un cincuenta por ciento de posibilidades de que la salida del Reino Unido de la Unión no se produzca precisamente el presidente de la Comisión Europea Jean lo Juncker en una entrevista que publica este domingo el diario alemán Welt am Sonntag pide claridad al Reino Unido sobre sus relaciones futuras y explica que el objetivo de la Unión no es mantener al Reino Unido lo grupo a toda costa sino claridad en sus relaciones futuras de vuelta a España la Generalitat de Cataluña abandonará el FLA el Fondo de Liquidez Autonómica los créditos que otorga el Estado algunas CCAA con un tipo de interés muy bajo lo anunciado el vice presiden per Aragonés esta mañana explicando que pasarán financiarse a través de otro fondo de financiación del Estado en el que la supervisión por parte del Gobierno español es menor Radio Barcelona por rumbo