Escucha las noticias de las 05:00 (30/12/2018)

son las cinco las cuatro en Canarias continúan las negociaciones para formar gobierno en Andalucía el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha pedido este sábado hacerlo con partidos constitucionalistas una definición en la que no incluye ni a Podemos ni a Vox la formación naranja pretende asumir la Consejería de Hacienda mientras los populares piden prudencia redacción en Andalucía Mari Cruz Barroso aunque

Voz 1197

01:06

dos agentes de Policía Nacional han sido condenados a más de once años de cárcel por un montaje policial acusaron a una mujer de traficar con drogas sabiendo que no era cierto lo hicieron pagados por el ex novio de la víctima que llegó a pasar cuarenta días en prisión por la denuncia falsa la sentencia condena al Ministerio del Interior hacerse cargo de las indemnizaciones Alberto Pozas