Escucha las noticias de las 06:00 (30/12/2018)

Trump habla de gran progreso en las negociaciones con Pekín sobre materia comercial aunque no da detalles concretos sobre un futuro acuerdo entre ambos países Estados Unidos SINA están ahora mismo en plena tregua comercial según acordaron y Xi Jinping en la cumbre del G20 de Argentina de principios de este mes una tregua con una duración de noventa días si pasado ese tiempo que termina a principios de marzo no hay acuerdo los aranceles estadounidenses a productos chinos por valor de doscientos mil millones de dólares para subir del diez por ciento al veinticinco por ciento esta tregua ha propiciado gestos positivos entre Washington y Pekín sobre temas económicos pese a que Trump siempre ha señalado a China como la gran amenaza para su país de hecho el presidente estadounidense ya dijo hace dos semanas que podría alcanzar pronto un acuerdo comercial después de que el gigante asiático anunciara que su producción industrial sea ralentizado como pretendía a Trump a la Casa Blanca quiere conseguir cambios estructurales en el sistema comercial chino en particular en lo relacionado con lo que considera una transferencia forzada de tecnologías y una escasa protección de la propiedad intelectual