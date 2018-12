Escucha las noticias de las 09:00 (30/12/2018)

Voz 1084

las nueve las ocho en Canarias el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker explica hoy en una entrevista al periódico alemán Bell tan Sontag que la intención de la Unión Europea no es que Reino Unido siga formando parte de los Veintisiete a toda costa sino que lo que quieren es claridad sobre las relaciones futuras de los británicos con la Unión Juncker recuerda que es Reino Unido quién abandonó con y no al revés que es poco razonable pensar que es tarea exclusivamente de la Unión poner solución a los futuros problemas británicos precisamente hoy el secretario de Estado de Comercio del país Liam Fox vaticina en una entrevista en el Sunday Times que es el Parlamento británico rechaza el acuerdo del Brexit negociado con Europa en la votación del próximo catorce de enero habrá un cincuenta porción hay posibilidades de que la salida del Reino Unido de la Unión no se produzca el presidente de Médicos Sin Fronteras David Noguera alerta del peligro que suponen los discursos anti inmigración de algunos líderes europeos explica Noguera que este tipo de políticas causan un aumento de la mortalidad que asegura es inasumible para la Unión Europea en pleno siglo XXI lo contaba Noguera en una entrevista en Hora veinticinco