Marca: "Ha sido un buen año para la justicia riojana"

Voz 1 00:16 hombre pues yo creo que razonablemente vivientes es decir eso sería mi Mi impresión personal y atendiendo a los datos estadísticos que que nos ha suministrado claro no son los platos de todo el año sino los de publicado son los tres primeros trimestres de dos mil dieciocho pero en esos generales que podemos ver Si yo creo que se van a a van a ser los mismos para la totalidad del año en el tanto número asuntos como el número de asuntos que centrarán como en el número noventa y nueve que quiere decir que cuando llegamos al uno es la situación perfecta o sea que yo creo que estamos bien

Voz 1593 00:53 bien en ese sentido en durante este este año ha habido juzgados determinados juzgados que han tenido más intensidad y estoy pensando ahora mismo en los que han tenido que resolver esas cláusulas suelo asuntos relacionados sobre todo con temas bancarios no

Voz 1 01:11 pues efectivamente en nuestros Juzgados de M a los que se hizo en exclusiva las demandas por cláusula suelo y condiciones generales de contratación que son el Juzgado de Primera Instancia número siete e IU también el Hubble después el Juzgado de Primera Instancia número seis pues son dos juzgados que han ido diciendo así en plan M Canio con tiro si ser la idea va a seguir fundamental M no se ha conseguido en varios de los trimestres que en la jurisdicción en las cláusulas suelo en La Rioja seamos el en la comunidad autónoma que más tasa de resolución ha tenido de toda España durante dos detecte en dos trimestres seguidos es decir ha sido M un esfuerzo importantísimo el que han hecho los compañeros José M me magistrados hilos funcionarios PDM en Administración de Justicia que han servido en esos juzgados la verdad que ha sido en un en un esfuerzo enorme enorme normal

Voz 1593 02:14 moría de del año de dos mil diecisiete creo que era entonces pedía hace unas cuantas peticiones no sé si ha habido tiempo material para que todas esas reivindicaciones estado que usted demandaba Se se está incumpliendo

Voz 1 02:28 pues es que yo me he solicitado pero no porque lo solicité Dios sino por encomienda de la Sala de Gobierno titula Super Litio la la cual presido hemos solicitado la creación de cuatro nuevas plazas de órganos jurisdiccionales en La Rioja son de todos conocidas pero por eso no me importa repetirlas nosotros necesitamos el tercer magistrado de lo contencioso administrativo Superior de Justicia necesitamos el sexto magistrado Audiencia Provincial necesitamos que el tercer Juba de lo Penal necesitamos el juzgado de Primera Instancia número ocho Estas son nuestras peticiones no son muchas son cuatro plazas para para La Rioja es la comunidad autónoma pequeña lo sabemos que amoldarnos siempre a las posibilidades en ministeriales de nosotros en medio reclamamos y reclama haremos Si seguimos reclamando eh estas plazas porque no son imprescindibles son para nosotros imprescindibles que tenemos que seguir en esta tarea que en muchas ocasiones en los hemos visto agradablemente en el reforzados nuestras peticiones por el ámbito político porque me es la plaza el Juzgado de lo Penal número tres ha sido reclamada por acuerdo unánime del Parlamento de La Rioja que estamos eh apoyados también por la Consejería de Justicia el Gobierno de La Rioja en nuestras peticiones pero otra cosa es que haya posibilidades M materiales su economía por parte del Ministerio

Voz 1593 03:52 sí estoy pensando además que estamos ante una incertidumbre elecciones autonómicas y municipales sabemos que que las va a haber en mayo de dos mil diecinueve esa incertidumbre de si puede haber también elecciones generales todos estas peticiones que usted hace que son necesarias dice puedan quedarse de momento ahí paralizadas no por estragos posibles cambios de gobierno en fin

Voz 1 04:15 si los cambios políticos no suelen ser bueno para para las peticiones de creación de plazas porque es evidente que Si me en un determinado momento entra un nuevo gobierno en Lugo equipo ministerial pero sé que contarles otra vez M la historia de nuestras necesidades volver a convencer es decir de nosotros hacemos una una labor constante con el que este m a los mandos del ministerio correspondiente pero es evidente que cada vez que cambia el el ámbito de el equipo ministerial pues en nosotros no supone pues volver a desplazar nuestros esfuerzos pero estamos en ello no estamos

Voz 1593 04:48 pues hay que seguir trabajando bueno vamos a entrar en dos mil diecinueve qué peticiones hace usted hemos visto ya casi nos decía no lo que era necesario pero además que reclama el presidente

Voz 1 04:59 del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja cuando está

Voz 1593 05:01 a punto de comenzar dos mil diecinueve

Voz 1 05:04 dos siglos pero inmersos en un proceso de digitalización

Voz 1593 05:09 se visión yo vamos

Voz 1 05:11 el proceso el veintidós de octubre en Haro es decir de noviembre en Calahorra el once de diciembre en Logroño bueno nosotros estamos muy ilusionados y muy comprometidos con ese expediente digital pero es evidente que tenemos necesidades que se derivan de esa de ese nuevo entorno de trabajo se necesitan el doble pantalla la útil para la apertura de varios documentos a la vez en necesitamos subir eh de jueces y magistrados Surface no tener conexión remota con nuestro escritorio irme hay problemas pues como siempre que hay algo una cosa nueva verdad pues hay problemas informáticos podemos de adaptación MT intentamos solventar como mejor podemos es decir estamos haciendo cosas nuevas eh se que esto va a resultar en definitiva y con el tiempo el positivo muy positivo para la Administración justicia M que en un tiempo determinado en un momento determinado llegaremos aquel papel sea mínimo en en la Administración de Justicia pero por ahora estamos en ese proceso que no es fácil y luego pues que pido pues pido que pues pues hemos programado cursos formativos para el año que viene este año hemos hecho tres cursos que han ido magníficamente bien incluso unificación de criterio jurisprudencial es un curso para los jueces de los ciento catorce jueces de paz de La Rioja y un curso de protección de la víctima así hemos diseñado cada año tiene pues el mismo curso unificación de criterios hizo un curso de él mismo también de jueces de paz y uno específico de even me Violencia contra la Mujer aspectos procesales sustantivos una un un apunte una tema un tema tan importante

Voz 1593 06:46 sí sí como este pues queremos formar

Voz 1 06:48 eh y actualizar la formación de los cuatro magistrados de La Rioja en esas materias y estamos también en un proyecto de elaboración de un convenio entre el Gobierno de La Rioja y el Consejo General del Poder Judicial para hacer en La Rioja un curso de derecho alimentario el curso que estaría destinado a los jueces y magistrados de toda España entonces pero bueno esto todavía no está suscrito pero estamos m a las máquinas estamos perfilando los últimos los últimos retoques a este convenio para ver si se puede decir

Voz 1593 07:20 bueno pues a si sigue con dos mil diecinueve y una cosa que quería destacar con plena inclusión ustedes han tenido últimamente algún tipo de colaboración irá estamos hablando de que el Palacio de Justicia de La Rioja está convirtiendo en el Palacio más amable para las personas que tienen cierta discapacidad verdad

Voz 1 07:37 sí tuvimos una una rueda de prensa que tenía por objeto está materia in efectivamente a la Consejería de Justicia ha hecho un esfuerzo importantísimo en el diseño e y en la de accesibilidad física es de los ciudadanos al al Palacio de Justicia y nosotros hemos trabajado con plena inclusión en la accesibilidad e intelectual en de los ciudadanos a la resolución judicial sexto es que las resoluciones juego decisiones judiciales que a veces son complejas de entender hemos ese estamos inmersos en un en un proyecto que es el de traducción de esas sentencias a un lenguaje sencillo para aquellas personas que tengan problemas de comprensión eh bien por su escasa Al-Zaidi alfabetización bien por su condición de de de personas extranjero Heras me con problemas idiomáticos o bien con problemas de eh dificultad e intelectual

