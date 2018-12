Escucha las noticias de las 20:00 (30/12/2018)

Voz 1622

00:00

las ocho las siete en Canarias este martes entra en vigor la prorroga automática de los presupuestos generales del año dos mil dieciocho las cuentas permanecerán vigentes hasta la aprobación de los presupuestos del diecinueve cuyo proyecto de ley presentará este mismo mes de enero el Gobierno hoy el PDK ha abierto la puerta a no bloquear la propuesta del Ejecutivo mientras Podemos advierte de que podrían votar en contra Javier Corbacho buenas tardes sobre qué tal Carlos el Ejecutivo de Sánchez quiere presentar sus cuentas en enero pero su aprobación se complica Pablo Iglesias aseguraba ayer en Twitter que el Gobierno no podrá contar con los votos de Unidos Podemos para sacar adelante decretos sino no limita el precio del alquiler como se comprometió con los morados Ferran Bel del sindicato apostaba hoy por aprovechar el tiempo que dure la tramitación de estos presupuestos para negociar con el Gobierno una salida política para Cataluña el Ejecutivo ya conoce la negativa de PP y Ciudadanos que esta misma semana Vaughan en el Senado la senda de déficit clave para que las cuentas cuentas prosperen para aprobarlas el Gobierno tiene que repetir los apoyos de la moción de censura en el Side Unidos Podemos del PNV Esquerra el ICCAT de Compromís de Nueva Canaria de Bildu no dejamos el Congreso porque el Partido Socialista ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el bloqueo por parte del PP y de Ciudadanos de hasta dieciocho iniciativas Parla en tareas relacionadas con las libertades públicas o con cuestiones sociales entre ellas la pobreza energética dependencia ocres robados Rafael Simancas es el secretario general del grupo socialista