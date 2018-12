Escucha las noticias de las 23:00 (30/12/2018)

Voz 1061

00:16

veinticinco terminamos el último domingo del año qué tal buenas noches tramos el último fin de semana del año y aquí sigue encendida la luz de la información nos asomamos cada fin de semana la mayoría de veces a estas horas entre el fútbol para contarles qué está pasando y cuando no hay fútbol como estos días pues los dejan un ratito más a todos nos gusta hacer balance cuando termine el año cuando echamos la vista atrás sobre lo que hemos hecho y abrimos la lista de propósitos a veces incluso para cumplirlos vamos primero con el balance al final de este Hora veinticinco vamos a repasar algunas cosas que hemos contado los fines de semana hay desde manifestaciones de pensionistas hasta la elección de un nuevo líder para el Partido Popular o negociaciones apuradas de altísimo nivel para cerrar un acuerdo del Brexit pero por encima de todo hemos ido hablando de un mundo que está cambiando de un mundo que según las cifras oficiales dejó la gran crisis que no estuvo temblando pero eso dicen las cifras esos porcentajes esos números sin embargo la manera de reaccionar en las urnas aquí ya ya los alerta de alguna otra crisis ha que no reflejan los números la macroeconomía supongo que por ahí han de ir los propósitos por intentar descifrar y contar lo que no estamos siendo capaces de ver del todo para eso seguirá encendida la luz de la información haya o no haya fútbol el penúltimo día del año nos deja asuntos políticos para empezar el discurso de fin de año de Quim Torra en plena distensión con el Gobierno central y cuando el P de Cat sigue hablando de desbloqueo para la tramitación de los Presupuestos Carlos Sevilla buenas noches las buenas noches en su primer mensaje institucional de fin de año el presidente de la Generalitat ha pedido esta noche al Gobierno de Sánchez voluntad para encarar un diálogo creíble sincero y valiente palabras de Quim Torra el mismo día en que el secretario de organización del P de Cat Ferran Bel se ha mostrado dispuesto a facilitar la tramitación de los Presupuestos del Estado para ganar tiempo y negociar una salida a la crisis catalana en Italia tal y como estaba previsto la Cámara de Diputados ha aprobado hoy in extremis los presupuestos que el Gobierno del Movimiento cinco Estrellas de la Liga pactó con Bruselas lo ha hecho con fuertes críticas de la oposición porque el Ejecutivo ha optado por una tramitación de urgencia que no necesita a la presentación y el debate de enmiendas por parte de los grupos son las primeras cuentas del Gobierno de Giuseppe contéis salen adelante tras rebajar al dos coma cero cuatro por ciento la previsión de déficit ante el rechazo de Bruselas a su propuesta inicial del dos coma cuatro por ciento en Córdoba han localizado un lince ibérico muerto de un disparo a bocajarro el ejemplar que tenía tres años llevaba un radio collar y en su cuerpo han encontrado trescientos perdigones de escopetas con su muerte se elevaría a una veintena número de linces ibéricos fallecidos este año según la ONG WWF al menos veintisiete linces han perdido la vida atropellados en dos mil dieciocho en España lo que supone el segundo año con mayor número de atropellos de la Historia mañana termina el plazo para pedir las ayudas en la factura de la calefacción y quiénes no tengan activo el bono social no inician el trámite este lunes no podrán beneficiarse de estas ayudas que hasta ahora han solicitado unos dos millones de personas por otro lado la buena noticia es que la tarifa del gas natural bajará a partir del martes una media del cuatro coma seis por ciento vamos a terminar el año Carlos con un día soleado en todo el país seis espera una Nochevieja hay un año nuevo con tiempo estable en la mayor parte de la Península aunque con nieblas en algunos puntos del interior las temperaturas se mantendrán suaves para esta época del año con heladas en zonas de montaña y ambas mesetas y en los deportes hoy no ha habido Liga pero tenemos baloncesto y fútbol en Inglaterra Laura Díaz bueno