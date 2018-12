Las noticias de Galicia, 10:03 (31/12/2018)

el lunes treinta y uno de diciembre último día del año en Galicia es también tiempo de balance del dos mil dieciocho políticos se despedirá a primera hora de esta tarde con el discurso de fin de año del presidente de la Xunta de este nacidos de la Cultura Feijóo hará balance de los últimos meses fijará prioridades para un dos mil diecinueve marcado por las elecciones municipales y europeas aquí en la SER la que ya hace balances la portavoz del BNG Ana Pontón confía en recuperar posiciones en las próximas elecciones municipales los nacionalistas afronta en el dos mil diecinueve con el desafío de demostrar que no han tocado fondo

pero no creo que ven que lleva ya o Benega dependa de

Voz 2

00:39

que a otros les va a llamar más bien creo que de mayo a depender de que acertemos las cosas mensajes no no seas diagnosis las ofertas que ya presentamos a Ciudadanía viendo que pasan este país cada día está convencida de que Galicia necesita un cambio de rumbo que ese cambio se podrá ofrecer desde una alternativa ese nómina como a que representa o Benega no