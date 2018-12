Las noticias de Navarra, 10:03 (31/12/2018)

Voz 1585

la Policía Municipal de Pamplona ha atendido este fin de semana a un joven de veintidós años que fue encontrado en el río Arga y al que hubo que convencer para que saliera del Cauce el joven estaba bastante influenciado por el alcohol y tuvo que ser arropado por los policías hasta la llegada de la ambulancia que lo trasladó al Complejo Hospitalario de Navarra Ésta es una de las intervenciones realizadas por Policía Municipal en total los agentes han protagonizado ciento sesenta y seis entre las que destacan veintisiete por problemas de convivencia además sabido veintidós actuaciones de ayuda a personas en necesidad como la entrada en un domicilio donde se encontraba caída desde hacía varias horas una mujer de setenta y cinco años de edad que tuvo que ser evacuada al Complejo Hospitalario entre los diez accidentes de tráfico de este fin de semana en la capital destaca una salida de vía y posterior choque contra una farola ocurrido de madrugada en la avenida de Navarra aunque no se registraron heridos tras el impacto la farola cayó sobre la calzada obligando al cierre total de la avenida hasta que pudo ser retirada tanto a la Farola como el vehículo causante los hospitales navarros ofrecen también hoy menú especial para recibir el año y despedir con esta Nochevieja el Complejo Hospitalario de Navarra los antiguos hospitales de Navarra Virgen del Camino Clínica o Armin va a servir en la cena de Nochevieja un menú compuesto por ensalada descaro la con manzana queso fresco pasas merluza la angustiada con esa crema de turrón de Jijona y uvas de la suerte por su parte el Hospital Reina Sofía de Tudela servirá cena a base de crema de cigalas al brandy milhojas de verduras bacalao con cebolla y mayonesa de ajo y uvas de la suerte y turrones variados en el Hospital García orgullo de Estella la cena programada para Nochevieja incluye sopa de pescado entremeses variados ratito al horno uvas de fin de año turrones variados varadas