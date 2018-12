Las noticias de Aragón, 11:03 (31/12/2018)

Voz 0995

00:11

en Zaragoza la fiesta comenzará a las once de la noche en la Plaza del Pilar donde se repartirán tres mil bolsitas de cotillón para esta noche además el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha puesto en marcha la campaña no es no contra las agresiones sexistas habrá portando puntos seguros para las mujeres en la misma plaza también en otros lugares de celebración multitudinaria las estaciones de esquí aragonesas también empiezan pero mucho antes a medio día a celebrar este cambio de año aunque este dos mil dieciocho no hay localidad que no celebre esta tarde su propia San Silvestre ser Teruel David López