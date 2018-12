Las noticias de Catalunya, 11:03 (31/12/2018)

qué tal el Gobierno central Duke presidenta va Generalitat saca en Monóvar porque no se decantan ha dado tuvo termina es ya ve a Larra axial de octubre dennos pluses Sachs la ministra Dicenta María Jesús Montero han de la SER

es que es una retórica plena una simbología republicana pero que expresar agradable no Escurras por no la acción política cavallino analógica

mientras tanto PSC por dos partidos independentistas los presupuestos de Pedro Sánchez pro Duke en ve con sus listas no tiene que ayuda a Quim Torra aprobaba sus contras a Cataluña Canvi es lo acredita once qatarí durante su pese Sábato

Voz 6

01:18

no no hay muy discutida en Rumania conversar sobre cuestiones cuestión poco las pues con sus líneas pero también siempre la verdad que sí que es muy seis Uriz yo caí a nuestras nuestras lo vía daba interbancario presidente Torra en unos pero que no estoy a favor muy demonio gravísima ni de la independencia