Escucha las noticias de las 12:00 (31/12/2018)

Montero que ha explicado también que la división interna en el P de Cat sobre el apoyo o no de ese partido a los Presupuestos no va a variar la hoja de ruta del Gobierno que hay un sector del PDK dispuesto a apoyar las cuentas para que inicie al menos su tramitación otro no está por la labor María Jesús Montero asegura que el Ejecutivo la va a presentar igual

Voz 1645

01:45

pues todo esto que se mueve en Madrid también genera efectos en Cataluña en declaraciones también a la SER el portavoz de los socialistas en esa comunidad ha avisado de que un posible apoyo del independentismo en los Presupuestos Generales no va a implicar necesariamente que el PSC haga lo mismo con las cuentas catalanas Barcelona Pau rumbo el secretario de organización del PSC Salvador Illa desvincula a los dos presupuestos ya advierte que si lo que Torra sugería ayer era un retorno la vía unilateral que no cuenten con ellos en el Parlament en declaraciones a SER Cataluña no no no no nos hemos negado nunca discutir de nada incluso los presupuestos catalanes pero también decimos con toda claridad que si el horizonte que se dibuja es el que ayer traslucía la intervención de Torra no podrán contar con nosotros porque no estamos a favor de la unilateralidad o de la independencia los otros socios preferentes para la aprobación de las cuentas catalanas son los Comunes la presidenta de Cataluña En Comú Jessica Albiac ha afirmado también en declaraciones a Catalunya que a mediados de enero se retomarán las reuniones sectoriales con el Govern para negociar la tramitación de las cuentas los que están fuera de la negociación Ciutadans y el PP por su parte piden el ciento cincuenta y cinco por lo demás la Bolsa va a cerrar hoy antes a las dos de la tarde ahora mismo están verde en esta última sesión del año que en todo caso no va a evitar que termine el dos mil dieciocho con pérdidas Eladio