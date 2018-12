Pedro Gómez: "El Partido Socialista solo ha cumplido lo que ya estaba planteado en pensiones, nuestras reivindicaciones van más allá"

Voz 1 00:00 los pensionistas vuelven a salir a la calle para defender el sistema público de pensiones y unas pagas dignas como cada lunes la Coordinadora en Defensa de las pensiones se ha vuelto a concentrar a las puertas del Ayuntamiento de Logroño en Hora catorce saludamos a Pedro Gómez portavoz de este colectivo qué tal buenas tardes

Voz 2 00:18 hola buenas tardes Pedro Gómez parece que los

Voz 1 00:20 pensionistas cierran el año con una buena noticia después de que el pasado Consejo de Ministros aprobase una subida del uno coma seis por ciento para el año dos mil diecinueve y un cero coma uno por ciento más a cuenta del año dos mil dieciocho

Voz 2 00:34 efectivamente el acuerdo que llegaron en el Consejo de Ministros pero valoramos que se ha quedado corto porque no se ha limitado más que a cumplirlos los es que había entre el Partido Popular y el PNV no han retirado Elias pp es decir el Inter de recepción de las pensiones cómo se sigue manteniendo el factor de sostenibilidad en fin creo que dejan muchas cosas para solucionar en seis meses ir creo que llevamos creemos perdón que se queda corto se queda corto

Voz 1 01:09 el Gobierno también ha implantado un nuevo método para calcular la revalorización de las pensiones y hacer efectiva pues esta paga compensatoria para equiparar el incremento de las pensiones a la inflación real la famosa Padilla como considera que está afrontando el Gobierno socialista las demandas de los pensionistas

Voz 2 01:26 bueno lo de la vajilla Seo de la vamos a recibir como muy tardar en el mes de abril en creo que es una reivindicación nuestra de siempre que los precios la subida del IPC real y hay por eso es está décima que nos van a subir pero creo lo que voy leyendo eh no no he tenido acceso al BOE creo que están buscando un nuevo índice de consumo que introduzca otras variables entonces puede ser que no sea el IPC real y que el IPC en nuevos que quieren que quieren hacer se quede por debajo de lo que es el índice de precios al consumo que pueda haber en el dos mil diecinueve

Voz 1 02:17 siguen ustedes por tanto un poco eh eh desconfía antes de de la de las actuaciones de este Gobierno

Voz 2 02:23 sí desconocíamos porque son muchos años los que hago pena del Partido Socialista ir siempre en la posición decía una cosa luego cuando llegaba al Gobierno actuaba de transformar quizás pensamos que sea esta vez sea lo ha hecho oídos al Fondo Monetario Internacional la CD a la Comisión Europea insistía en plan replanteando que la subida del IPC se ajuste a otras variables que no el IPC real no es la primera vez que sucede aquí lo tenemos claro de todas formas nuestro problema es voy bien de que un gobierno que las pensiones se defiende entonces está saliendo aquí todos los lunes que hagan falta hasta que Nos sigamos que las pensiones dignas para nosotros para nuestros hijos nietos y para el futuro tienen que ir pensando en hacer una reforma fiscal integral que garantice de pues siempre este es un sistema un sistema de pensiones equitativo que sea justo no podemos estar haciendo todos los días parches según el Gobierno que que esté en ese momento en el en el poder necesitamos una que dure muchísimos años para que los jóvenes puedan hacer

Voz 3 03:46 un puedan hacerse

Voz 2 03:48 es una vida Un futuro no pueden estar siempre pensando en que me llegarán me llegan a la pensión que es esto yo no voy a cobra

Voz 1 03:57 unas medidas que llegan después de de muchas movilizaciones ha sido un año imprescindible salir a la calle para conseguirlo como valoran este dos mil dieciocho de de movilizaciones

Voz 2 04:09 bueno das valoramos pues positivo de forma positivamente pero aún nos queda mucho porque luchar no se quedan nuestro como lo he comentado antes no es solamente revalorizar las pensiones estamos también hablando de copago de sanidad estábamos hablando de enseñar

Voz 3 04:29 está hablamos pues también

Voz 2 04:33 de residencia de mayores incluso incluso de igual nos planteamos hasta hablar también de de una muerte digna derecho a una muerte digna en fin hay muchas cosas muchas cosas por las que duchas todavía no nos vamos a parar solamente en en

Voz 3 04:50 en un sistema Shannon suelen es dinero

Voz 1 04:53 hay que decir también que desde la Coordinadora usted lo decía todos los lunes han estado en las calles hoy treinta y uno de diciembre y también el pasado veinticuatro Nochebuena no se dan un respiro ni en Navidades ni en estas fechas en las que bueno parece que que la familia cobra un peso especial y en las que él no se suelen estar más en en en ese ambiente familiar que que en las calles de reivindicaciones

Voz 2 05:16 sí pero es que la verdad es que es que en el problema de las pensiones es serio es cierto que tanto el día de Nochebuena como hoy pues se Yemen al menos gente de lo habitual hay otra gente más joven que y menos mujeres quizás porque las mujeres están pues en las compras y demás pero es que no lo podemos dejar entramos en un periodo electoral que tenemos que estar todos los todos los lunes de hecho ya tengo concedido todos los lunes en el mes de enero que sepan que sepan los gobiernos que sea que él no lo vamos a dejar es que el problema es que gobierne quien gobierne las pensiones es defienden como le he dicho antes entonces vamos a estar aquí hasta que tengamos unas pensiones dignas nuestras de hoy para la gente del futuro para nuestros hijos nietos y demás que pueden hacerse un proyecto de vida

Voz 1 06:07 Pedro Gómez es gracias por haber estado con nosotros