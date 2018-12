Voz 1826 00:00 pues mira Dios nosotros tampoco vamos a seguir especialmente originales quiero decir que ahí como telón de fondo están los elementos habituales los que son un año tras otro otro son parte del escenario quiero decir que vamos a hablar de lo que puede ocurrir esta noche en la televisión lo que pasa que lo haremos en otras televisiones en televisiones más allá de nuestras fronteras también qué ocurrirá en la radio en esta radio esta noche vamos a hablar de las uvas su incluso vamos a hablar de la San Silvestre de la San Silvestre pero desde otra óptica verás porque a estas horas está pasando algo algo precioso algo muy bonito en Madrid hay un grupo de personas que colabora con la Fundación Cris Contra el Cáncer que se están concentrando en el hospital de La Paz allí médicos padres madres enfermeras niños niñas que que tienen que pasar las Navidades en ese hospital en el entorno les van a entregar una luz y esta luz simboliza que la investigación es la única manera de luchar contra el cáncer infantil desde allí nos está escuchando Daniel Guerrero promotor de esta iniciativa podríamos decir que alma pater de de la Fundación Cris Contra el Cáncer Daniel qué tal buenas tardes hola Roberto Matías buenas tardes qué tal bastantes que hay que que está pasando ahora mismo Daniel

Voz 1 01:23 pues mira algo muy bonito estábamos aquí estoy con mis dos hijas que mujer estamos a punto de deber Antonio Pérez médico médicos que cubrió me curó mi hija me pitada bueno estamos haciendo la fama de la paz a la planta que ha hecho no es contra el cáncer gracias avanzadas para para ver a esos peques entonces que oí bueno muchos días lleva luchando muchos usarán pero es muy especial se lo vamos a pasar en el hospital entonces queríamos sobre todo en esa esta carrera Grace no que no podíamos pasar sin acordarnos de ellos no podían pasar esta carrera esta carrera como si las Nancy listos para nosotros algo muy especial es una carrera muy bonita eh en Navidad me dijo que yo no mucho fue ese que está ingresado no puede salir de la paz Le dije pues si la vas a correr cariño lo a correr con un alud salud para simbolizar es que estamos hablando de mejora de todos sus compañeros de todo eso hasta que está luchando ahora contra el cáncer infantil ahí quiero que todo el mundo que no escuche que después esa luz que cobra con esa tal con una linterna con sentido con lo que pueda

Voz 1826 02:41 no sabemos unir aunque aunque no se vayan a concentrar aunque no partan de allí donde ahora mismo se estáis concentrando cualquiera que vaya a correr la San Silvestre Vallecana esta tarde en Madrid con cualquier luz una lucecitas una linterna corriendo con esa luz ese estado uniendo a vosotros a la campaña que es la San Silvestre no

Voz 1 03:00 eso es lo que quiero es que todos los expertos que esta noche la tele es del hospital vean montón de luces un montón de gente corriendo con luces y que Ikea que crean que es por ellos que que no estamos de acuerdo de ellos están con nosotros corriendo al lado y por eso queremos iluminar digamos esa luz al final del túnel qué hay mito están ellos inmersos pero que van a salir y creemos que que sea para llamar las que estamos aquí con ellos y que queremos ayudar nos acordamos en estos por supuesto esta noche más que nunca

Voz 2 03:32 hay hablábamos antes del resumen del año dos mil dieciocho Hydro una característica esencial del año ha sido la movilización es decir la la la la gente sale a la calle lo hasta el último día no hasta el vemos hoy en esta fiesta de San Silvestre con esta experiencia que te unos plantear Daniel yo quería hacerte una pregunta más general al margen de tú de tu Trauma concreto sobre la enfermedad de lo vivido en tu propio entorno correr te has servido te has servido para para liberar te para mejorar para afrontar mejor la situación

Voz 1 03:59 a mí no sólo correr sino el ayudara a la Fundación ayudar a investigar esta enfermedad podrán es una terapia y creo que es para todos los padres hemos hecho un equipo de padres de de de compañeros míos que todos hemos tenido P que se adelanten otros no sí y creo que que bueno es una terapia y eso me forma de luchar contra lo que lo que he atacado nosotros hijos que es esta enfermedad es generada o que es conocida como rara porque son son muy pocas muy poquitos que es al año pero es la primera causa de muerte especial pediatra sea que es suficientemente necesario para que se investigue porque además es un campeón es una enfermedad que él Capi infantil que que que extienda a curarse a que se va a curar que los los médicos Camper dado los hizo lo se necesita investigación recursos y eso es una esos una una una ecuación damos tiempo aguantamos no perdón quitamos tiempo tiempo son vida entonces queremos se investigada queremos dotar estos médicos a lo mejor es investigadores que tenemos en España que recursos para que calen hacia lo manera tras una

Voz 1826 05:07 claro la luz como decía será simbolizar que nos os estáis acordando de de de de todos ellos la luz es una manera desde luego muy visual de pone el foco ahí sobre lo que queréis llamar la atención la San Silvestre la escoge es porque para ti creo que la primera que corres con tu hija contó un carrito es en dos mil catorce y por eso forma parte también de de toda tu historia junto a Isabel se llama perdona tuit

Voz 3 05:33 con como estaba yo por cierto

Voz 1826 05:36 está muy bien aquí conmigo

Voz 1 05:38 buena Paula que tiene los admito que corremos corremos los cuatro vamos a verle esperamos que estén esta carrera precisamente ir bueno empezamos con ello empezó con pases a correr conmigo la sencillo que recordemos un montón de de dinero y apoyos para para la enfermedad Ibrahima nuevos cada año hemos corrido y queremos correr la caballo porque es un poco una manera de reivindicar esto que hemos hablado no la investigación esta tarea para Guardiola nosotros lo escuchamos bueno difíciles para estructura porque hemos tenido que esta mañana ha dejar el coche en Vallecas

Voz 1826 06:11 yo tengo dejo de Madrid el luego tiene

Voz 1 06:13 es el punto hacia las pagas de aquí Mottaki delito luego bajamos corriendo para ya bueno al final la tremenda porque sabemos es cada vez hay más gente cada vez hay más gente que lo sigue y cada vez hay más gente que está concienciada de que investigarlo te salvan vidas investigación tan recursos solamente es tan fácil como esa esa línea no

Voz 2 06:35 la llamada de la investigación es imprescindible decir si sí lo si la humanidad a una parte de ella pudo emprender proyectos como el proyecto Apolo y poner a un hombre en la Luna es totalmente inadmisible que a estas alturas no se ha hecho un proyecto de este tipo mundial para luchar contra el cáncer en el ahí por supuesto claro contra el cáncer infantil

Voz 1 06:52 cabe Robert una una cifra que tenemos que tres años Olivia salva uno de cada tres niños sino a tratamientos son trescientos sesenta mil euros ciento veinte mil euros al año es decir en tres años hemos aportado trescientos sesenta mil euros los primeros puntos según los aporta alumnos padres cuya hija ya no está con nosotros pues ese proyecto Libia y que son trescientos sesenta mil euros la vida de de cualquiera pues es si para nosotros una cansa pero o pueden ser una casa pero imagínate lo poco que es para salvar una de cada tres vida de niños que no tienen alternativa de tratamiento dignas que no les unos tocamientos actuales como tratamientos protocolarios trescientos sesenta mil debo solamente Roberto es es increíble

Voz 1826 07:36 pues esta tarde bueno ya saben es la la Fundación Cris Contra el Cáncer imagino que a nadie se le escapa la vía la forma la manera de poder colaborar con ellos Joy de una manera muy gráfica muy visual con cada una de las lucecitas linternas de los focos que iluminan la tarde noche de Madrid en esas San Silvestre Vallecana espero que que los amigos los niños las niñas de los que estáis pendientes pues como decía Daniel puedan alegrarse con cada uno de esos destellos de las imágenes que salgan en en televisión que seguro que lo vamos a conseguir Daniel un abrazo muy fuerte

Voz 1 08:14 muchas gracias a todos ya sabe salí con una lista corre