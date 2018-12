Escucha las noticias de las 19:00 (31/12/2018)

huy me di de Insight

las labores de rescate de las decenas de desaparecidos tras el derrumbe continúan incluso una vez entrada la noche mientras los equipos dicen que se oyen voces bajo los escombros pidiendo ayuda la explosión de gas ha provocado el derrumbe de un edificio de cuarenta y ocho apartamentos a las seis de la mañana Ésta es una de las vecinas del lugar se estructura Gutiérrez me desperté y desperté a mi hijo salimos corriendo tratando de no respirar el humo con las ropas húmedas en nuestra cabeza me dio tiempo a coger algunos documentos con viento estuvo comienza el presidente Vladimir Putin ha visitado el lugar ya los heridos en el hospital