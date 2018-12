Escucha las noticias de las 21:00 (31/12/2018)

este treinta y uno de diciembre Hora Veinticinco tiene un formato especial nos queda solo media hora antes de que Ana Martínez Concejo y el departamento de documentación de la SER no resuman un año muy intenso así que hasta las nueve y media hemos decidido preguntar a algunos de nuestros tertulianos por su pronóstico para dos mil diecinueve en los grandes argumentos sociales y políticos contemporáneos que van a marcar el año que viene ahora les escucharemos pero antes Pedro Blanco buenas noches

en realidad fue una ratificación del golpe el señor Torra no hizo un discurso de final de año hizo una nueva Llamada a la sublevación al conflicto y a seguir con el golpe contra la democracia y mientras Sánchez siga blanqueado al señor Torra a su Gobierno nosotros vamos a seguir en manos de un peligro público porque el señor Torres un auténtico peligro público al frente de la Generalitat de Cataluña

hoy el microclima político vasco es positivo y constructivo no se trata de celebrarlo si no de aprovechar la pensión la confrontación y el distanciamiento permanente no es una opción la fragilidad del modelo de Estado sólo se puede superar trabajando un nuevo consenso que asegure la convivencia en un marco plurinacional