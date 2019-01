Escucha las noticias de las 07:00 (01/01/2019)

Voz 1024

02:48

en un vídeo publicado en sus redes sociales Trump ironiza no culpa a todo el mundo que esté celebrando el nuevo año mientras él se ha quedado vice trabajando en la Casa Blanca en tiene en Indonesia al menos dos personas han muerto este uno de enero después de que un corrimiento de tierra ya sepultado una treintena de viviendas en el oeste Benaissa dejaba los desastres naturales en este archipiélago terremotos y tsunamis recordemos han acabado en dos mil dieciocho con más de tres mil doscientos muertos y en la otra punta del mundo ya están bien dos mil diecinueve esa es la cuenta atrás en la plaza del tiempo de Nueva York en Times Square hace exactamente una hora no sólo ha caído esta icónica bola de cristal de más de cinco toneladas también mucho confeti y una intensa lluvia Se calcula que justo después de medianoche un millón de personas han cantado ya han bailado allí este clásico de Frank Sinatra New York Nuria aquí comienza el fin eh con las CRIT más noticias en una hora en la SER siempre en Cadena Ser punto com