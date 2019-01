Escucha las noticias de las 08:00 (01/01/2019)

yo no sé yo he cuidarla son muy anda

ha dicho que el dos mil diecinueve será el año en que el Reino Unido recupere el control de sus fronteras de su economía y de sus leyes pero también con la vez aprobado su acuerdo del Brexit se termine con la división de la sociedad avance hacia una nueva relación comercial fuerte con la Unión Europea y el resto del mundo el discurso optimista de Año Nuevo de May contrasta con el del resto de líderes políticos británicos que se han mostrado muy críticos con la gestión de la primera ministra el Brexit que está intentando llevar a cabo contra su también con el sentimiento de parte de la población y los datos que indican que ha crecido un veintidós por ciento el número de británicos que solicitan el pasaporte irlandés para poder seguir moviéndose libremente por la no europea una vez se materialice la salida

tres apuntes más de la primera mañana de dos mil diecinueve este martes uno de enero les contaremos la llegada de la extrema derecha al poder en Brasil con la investidura de Hair Ball sonaron una cita a la que acude la presidenta del Congreso Ana Pastor en representación española de vuelta a nuestro país recordarles que está activado en Madrid el protocolo por contaminación no se debe circular a más de setenta por la M30 ni por la salida a su entradas a la capital esto se debe entre otros motivos a la previsión del tiempo el primer día del año despierta con cielos despejados prácticamente en todo el país aunque con bancos de niebla en muchos puntos el interior de la ni Sula especialmente tensos en Aragón así como en puntos en Guadalajara Lleida aquí permanecen activados los avisos de nivel amarillo no sólo por niebla sino también por bajas temperaturas mínima a esta hora en Teruel con cinco grados bajo cero la información continua como es tradición no se pierdan de ese ya las claves del XIX con José Antonio Marcos más noticias en una hora en la Ser en Hoy por hoy siempre en Cadena Ser punto com