Escucha las noticias de las 13:00 (01/01/2019)

tras esa sentencia el Ejecutivo de Angela Merkel procedió a aprobar una nueva legislación al respecto que entró en vigor hoy como has dicho que afecta a unos mil alemanes pero para la asociación de gays y lesbianas la nueva ley es insuficiente porque exige un certificado médico para poder registrarse como perteneciente al tercer género con eso la definición de género como tal no toma en cuenta la situación social y psicológica Jeanette que vivió hasta los cincuenta años sin saber que tenía genitales internos masculinos externos femeninos decía

Torres cinco días le dio cultura a la SGAE el pasado veintiocho de diciembre para contestar a un nuevo requerimiento tras la celebración de una asamblea extraordinaria que no logró los votos necesarios para aprobar la reforma estatutaria a la que la sociedad está obligada por ley cinco días que acaban a finales de esta semana el Ministerio quiere no sólo el acta de esa asamblea y la manera en la que se emitieron los votos también exige detalles pormenorizados sobre las cantidades y los porcentajes que supone el pago del dinero generado por los derechos de autor de la música emitida entre dos mil dieciséis del pasado año en las televisiones españolas lo quieres saber por franjas horarias concretas incluidas las de la noche que es cuando menos audiencia tienen las televisiones lo quiere saber además por qué es el reparto del dinero a la música nocturna el medio de la crisis en la que desde hace años ya vive instalada la Sociedad General de Autores Españoles ya con los deportes Marta Casas buenas tardes

Voz 1509

04:14

qué tal buenas tardes día sin fútbol en España no así en la Premier League en donde hoy se juegan tres partidos el primero de ellos comienza en menos de media hora Ewerthon Lester a partir de las cuatro turno del Arsenal de Unai Emery que se mide al Fulham y a partir de las seis y media Cardiff Tottenham fuera del fútbol en la NBA veintisiete partidos después ha regresado a las canchas Pau Gasol con victoria de San Antonio contra Boston no jugaba desde el pasado cuatro de noviembre además la noche NBA no ha dejado la derrota de los Grizzlies con catorce puntos y doce rebotes de Marc Gasol contra los Rockets el triunfo de Oklahoma frente a Dallas diecisiete puntos de Doncic no jugó Abrines la victoria de Charlotte contra Orlando con diez puntos y ocho rebotes de Willy Hernangómez además en tenis Rafa Nadal ya conoce al que va a ser su primer rival en este dos mil diecinueve se enfrentará con el francés Tsonga en Brisbane en su primer partido de la temporada el juez