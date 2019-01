Escucha las noticias de las 02:00 (02/01/2019)

a bordo miramos separados como una hora o aquí he sacado ni un tres nueve y hemos tenido el recorrido de forma normal hasta llegar en hasta llegar a Ana de la Mata un cuento aclarar como una hora o así ha intentado solucionar la avería que que hubiera que en ningún momento es más hoy cromado de cuál era una vez más lo han arreglado hemos continuado nada un par de kilómetros otra es cuando entren ha vuelto a fallar está queda o en seco a tres cuatro kilómetros de de las pasión entonces ahí hemos estado parados como dos horas Joseba Simón

Voz 2

01:01

estábamos medio helados porque estaba la puerta o poco abierto para que la gente pudiera respirar del Alavés también entraba y obviamente ahora que ha hacía frío no entonces entera como ya concusión de no saber qué pasa en el extremo del vagón en el otro extremo decía otra había mayor que que bueno pues también estaban un poco perdidos no sabía qué pasada