Escucha las noticias de las 08:00 (02/01/2019)

Brasil encima de todo hay Dios encima de todos palabras de Paulson en su toma de posesión como presidente del país con un discurso alejado de cualquier llamada a la concordia y el entendimiento con esa otra mitad de Brasil que no le votó a él sino al PT Ball sonaron a plagado su toma de posesión de señales de la de saludos militares ha prometido fortalecer los valores judeocristianos prometido combatir lo que él ha llamado la ideología de género y todo esto ante un público que le jaleaba quitándole el capitán llegó a partir de las ocho y media estaremos allí en Brasil y analizaremos los mensajes con los que Trump desde Estados Unidos ha dejado claro que sonar es uno de los suyos un calco latinoamericano en España PP Ciudadanos y Vox reanudan hoy la negociación para la Junta de Andalucía el partido de Albert Rivera quiere una Consejería de Presidencia y quiere llevar además el peso económico del próximo gobierno el PP se resiste pretenden retener la cartera de Hacienda sobre Vox el número dos del Partido Popular les ofrecen negociar sus iniciativas para convertirlas en ley a cambio de que por ahora no intenten meter mano en el acuerdo programático que el PP cerró conciudadanos García Egia anoche no reincida

Voz 0177

01:51

yo no veo ningún caso de verdad en en el poblado hablar de un concepto general que haya ni mucho menos un giro a la derecha el Partido Popular yo no creo no creo yo yo además no milito en eso yo milito en el centro derecha ha moderado que creo que es el que da las victorias a a los partidos