Hoy por Hoy La Rioja (2/1/2019 Tramo - 7:20 a 7:30)

pendientes hoy lógicamente de actual a las doce menos cuarto se inaugura de manera oficial este festival en el entorno de Riojafórum aunque antes desde las once Se va a llevar a cabo también antes en torno un desfile con trasfondo social todavía un poquito antes a las diez de la mañana se inaugura la exposición de que va a estar ubicada en el Museo Würth Ike está protagonizada por el artista Xavier Mascaró la obra es un conjunto escultórico monumental formado por veintiséis barcos realizados en hierro fundido y bronce que recuerda o rememora a las representaciones de los barcos en las culturas del Mediterráneo antiguo el mar como un espacio de comunicación cultural

a la instalación principal es una es un conjunto de veintiséis barcas en bronce hierro y tela aquí lo que me interesa de esta instalación es la iconografía de la abarca como como símbolo universal de del paso del tiempo del tránsito en culturas antiguas de la al paso de una vida a otra es decir es un una imagen que tiene una iconografía asociada amplia muy diversa pero me reconocible en todos los lugares del mundo unos barcos que están como congela

dos mil uno no sabe si están en el pasado ya han sido abandonados están

destruyendo CEO descomponiendo se o si por el contrario están en proceso de deconstrucción también detenido en el tiempo porque están como con palos y andamiaje es como una especie situación precaria en la que no sabe si están a punto de de terminar zarpar o fueron dejados así no

el artista interpreta el sentido del barco no sólo como un testimonio del pasado o una reflexión sobre los sexo dos inmigraciones actuales sino también como una fuente de esperanza

quiero que me entierren en mi pueblo con ceremonias religiosas con flores y féretro lo básico

pues como eso que jamás ha informado abierto coincidencia es que practicamente por la mayor parte esos sanitarias y es pues bueno típico de esta noche que son lo que Haidar se vía pública peleas hoy etílicas en el ámbito bueno tenemos que hablar de satisfacción porque accidentes de tráfico pues ocupación resaltar tres en la provincia de Qala I Now en la red de yo materiales con lo cual bueno pues era una noche con lo mismo dentro de vehículos que hay pues los da las gracias de que todos estamos haciendo caso de esas campañas que hacia las administraciones hizo bueno pues dejar el alcohol coche separado todas las partes

con las típicas intervenciones de Policía Local ya entrada la madrugada por un par de riñas uno o peleas en la calle tampoco hubo grandes heridos y bueno también hay que destacar que no se produjo ningún ningún accidente Courier cierta gravedad circulación en toda la noche de los mayores temores cuando hablamos de una noche en la que hay alcohol Hidrográfica inevitablemente en las calles y ahí quizás podamos resaltar que sin embargo sí hubo un incidente concretamente relacionado con el uso de productos pirotécnicos ya que en la calle al vía Castro pues un vehículo prendió fuego se intervino con mucha rapidez el vehículo no se llegó a quemar por completo

las batía referente para evitar estas concentraciones que no dejan a nadie incluso ya como el de ayer ya una ahora como la de ayer soy ese botellón el botellón de El antiguo Revellín que se producía en El Revellín estamos también muy bien muy muy atentos a la problemática de los vecinos de la calle Duquesa de la Victoria que están lógicamente esos porque la salida de las discotecas de esa calle pues sigue siendo lema que acumula gente etc bueno estamos diseñando partidos de Policía Local y una intervención combinada de la Policía Local y el Servicio de Limpieza para de alguna forma invitarle salir de allí lo antes posible y que les pueden dormir eso se produjo ir desde luego desde desde ya en lo que que era lo que queda de este año dos mil diecinueve que es todo pues vamos a intentar que los vecinos puedan recuperar la normalidad en ese punto porque es el problema

Voz 0496

07:23

echamos un vistazo a también a la prensa regional empezamos por Diario La Rioja en portada leemos el nuevo año llega con la mayoría de las tasas públicas coge heladas y con subidas en servicios esenciales la luz los carburantes el peaje de las autopistas y las tarifas de internet serán más caros en este dos mil diez y nueve en nueve cuatro uno punto com encontramos el número de atropellos cayó en Logroño un veintiocho por ciento durante el año pasado durante dos mil dieciocho en Rioja dos punto com podemos leer que ha sido detenido un individuo por robar en setenta y ocho repetidores de telefonía dejando sin cobertura a varios municipios en noticias de la no recuerdan que ya la velocidad máxima en carreteras secundarias ha bajado de cien a noventa kilómetros por hora de los deportes les contamos que hoy empieza en Calahorra una nueva edición de la Olimpiada Mini de mini basket Miguel Jiménez