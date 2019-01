Hoy por Hoy La Rioja (2/1/2019 Tramo - 8:20 a 8:30)

Voz 7

03:01

la instalación principal es una es un conjunto de veintiséis barcas en bronce hierro y tela así lo que me interesa de esta instalaciones la iconografía de la abarca como como símbolo universal de del paso del tiempo del tránsito en culturas antiguas de la al paso de una vida a otra es decir es un una imagen que tiene una ecografía asociada amplia muy diversas pero me reconocible en todos los lugares del mundo unos barcos que están como congelar lo sabes estar en el pasado y han sido abandonados y están destruyendo CEO descomponiendo se o si por el contrario están en proceso de deconstrucción también detenido en el tiempo porque están como con palos y andamiaje es como en la especia situación precaria Ana que no sabe si están a punto de de terminar zarpar o fueron dejados así no