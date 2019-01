Las noticias de Aragón, 10:03 (02/01/2019)

no es extraño a tenor del descenso de nacimientos que sufre la provincia y que en los últimos años no llegan ni siquiera a los novecientos anuales que es por cierto justo la mitad de los que suelen morirse al año hoy está previsto en el Obispo Polanco algún parto programado así que al menos podremos dar la bienvenida al primer turolense aunque sea con casi cuarenta horas después de empezar

bueno fue muy bien digamos de los cuitas ocho de la tarde tuve contracciones me dijeron que me quede bueno nació nació el doce vamos esperamos que iban a ser esa voy a todo parte muy bien todo bien ha sido muy bien no supone ninguna complicación y nada pues todo excedente por lo demás