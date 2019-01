Las noticias de Navarra, 10:03 (02/01/2019)

Voz 0647

00:06

el Ayuntamiento de Tudela no comparte la recomendación del Defensor del Pueblo que determina que en los concursos de méritos de las convocatorias de ingreso o provisión de puestos de trabajo en que ese valor en idiomas el conocimiento del euskera no sea menos valorado que el de idiomas extranjeros la recomendación tiene su origen en un concurso oposición para una plaza de subinspector de Policía Local de Tudela publicado el veinticinco de mayo en el que el Ayuntamiento tudelano puntuó el conocimiento de la alemán francés e inglés con cinco puntos cada uno cero el conocimiento de euskera en Pamplona el lamento del Club Náutico de Navarra que no ve en el Ayuntamiento disposición a arreglar la presa de Santa Engracia en el río Arga su paso por la Rochapea Saprissa rompió hace casi un año y ha provocado un descenso del nivel del río José Miguel Urra portavoz del club náutico