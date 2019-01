Las noticias de Asturias, 10:03 (02/01/2019)

nueva jornada de huelga hoy en los autobuses urbanos de Oviedo en un conflicto cada vez más enconado veintidós vehículos sufrieron daños el último día del año dos mil dieciocho cuando circulaban con pasajeros a bordo poco después de que comité y dirección de la empresa actúa concesionaria del servicio fueran citados in extremis a negociar en la tarde de ayer tratando de evitar las tres jornadas de huelga convocadas a partir de hoy miércoles día dos la empresa no acudió ayer al encuentro tras estos incidentes Manuel Villaverde presidente del comité de empresa de tú a condenaba los hechos que en nada contribuyen dice a resolver el conflicto

Voz 5

01:05

esto parar nada ayuda en esta situación esto ha sido prácticamente un acto terrorista del cual nosotros los ves más tres marcamos totalmente nosotros no somos no somos delincuentes no tenemos ni tenemos ningún ningún viso en ese sentido nosotros eh nuestras cosas nuestras reivindicaciones las encaminamos por las vías legales y así lo estamos haciendo