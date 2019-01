Escucha las noticias de las 10:00 (02/01/2019)

PP Ciudadanos y Vox retoman hoy las negociaciones para la Junta de Andalucía hace unos minutos en Hoy por hoy la portavoz nacional de ciudadanos ha acusado al PSOE de está rabioso por perder su cortijo de intentar bloquear el gobierno del cambio a pesar de haber llegado a la Moncloa con los votos de Bildu y los independentistas catalanes Inés Arrimadas ha defendido que van a gobernar sólo con el Partido Popular que así iban a conseguir eliminar gastos superfluos de la Junta de Andalucía aunque no ha sabido cuantificar a cuánto ascienden

Voz 3

01:51

no suben chiringuitos lo a gusto no se podía imaginar todo consume habremos cuando soprano auditoría porque desde la oposición no se ha podido saber realmente hasta el detalle cuál es el entramado de chiringuitos políticos que ha habido en la Junta de Andalucía creadas por el soy desde hace cuarenta años