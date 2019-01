Escucha las noticias de las 11:00 (02/01/2019)

son las once las diez en Canarias

Isabel Quintana muy buenos días hola Pablo buenos días la Junta de Extremadura califica de inútil a Renfe tras las cuatro averías que han sufrido los trenes extremeños desde que comenzó el año la última se ha producido esta mañana en el tren que une Cáceres y Sevilla sus nueve viajeros han tenido que viajar en autobús hasta Mérida anoche el convoy que hacía la ruta Badajoz Madrid volvió volvió a quedarse tirado en mitad del campo durante varias horas con ciento ochenta personas a bordo el director general de Transportes de la Junta exige a Renfe que si no son capaces de dar un servicio adecuado proporcionen un medio de transporte alternativo a los extremeños

Voz 2

00:38

eso puede de ninguna de las monedas permitir que se ponga en peligro la seguridad de ningún español Renfe no tiene capacidad para realizar el transporte ferroviario en Extremadura pues nosotros de te diríamos que por favor que lo dejaré que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños que tenían que trasladarse como todos los ciudadanos de este país lo pueden quedar aislado porque ellos sean no quisiera pasarme pero porque ellos sean unos inútiles digámoslo así de claro inútiles que no son capaces de gestionar adecuadamente una vez