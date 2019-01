pues sí la verdad que sí de hecho estaba está mal decirlo ve bien el coche ironía pensando en en el día de hoy no porque ayer hubo Levante yo hoy entra poniente con lo cual para mí es fundamental comprobarlo por la mañana claro e hizo lo primero que hay que he hecho ha sido abrir la previsión de viento de mirar el mirar las olas mirar el viento mira la dirección y a la hora que entraba para cuando la entrevista para Tarifa a preparar las cosas para ir a la

pues hay que en en el coche pensando a ver qué cuándo se acaba esto no ya quieres estar en Cannes vale pues calcula que va a estar en el agua no sé cuándo

Voz 0268

01:00

pues es toda la verdad que mi vida gira en todo el viento ahí ya de ellos durante por la mañana lo primero que hago es abandonar me por la ventana mirarse viento mirar el día que hace y está nublado Isaí poniendo elevando a ahí toda mi vida gira en torno a miento sea por ejemplo por la mañana e suelo ir haciendo es entrenar físicamente no bien pero si hay viento bueno por la mañana me salto el físico voy al agua directamente luego el físico lo hago por la tarde aunque esté más cansada pero claro la prioridad siempre se entrega el agua no